Microsoft pokazał Surface Laptop Studio i taniego Surface Go 3

Zatrzęsienie nowości.

Surface Laptop Studio – coś dla profesjonalistów

Surface Go 3 – coś dla użytkowników domowych

Dziś Microsoft zaszalał, prezentując aż pięć różnych urządzeń mobilnych z serii Surface. O smartfonie Surface Duo 2 przeczytacie w osobnym wpisie. W tym miejscu dowiecie się więcej na temat laptopa Surface Laptop Studio oraz przystępnego cenowo Surface Go 3. Pierwszego stworzono z myślą o użytkownikach kreatywnych, drugi ma być doskonałym rozwiązaniem dla większości użytkowników domowych.Jeżeli ktoś szuka nietuzinkowego notebooka, łączącego moc obliczeniową komputerów stacjonarnych, mobilność laptopa i rozwiązania typowe dla produktów konwertowalnych, to być może właśnie go znalazł. Surface Laptop Studio użytkować można jak typowego laptopa z pełnowymiarową klawiaturą, a dzięki zawiasowi Dynamic Woven wysunąć go do przodu i użytkować niczym tablet za pomocą rysika Surface Slim Pen 2 lub bezpośredniego dotyku.Surface Laptop Studio korzysta z 14,4-calowego ekranu PixelSense o odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 2400x1600 pikseli. To również procesor Intel Core H35 i5-11300H lub i7-11370H 11. generacji i karta graficzna Intel Iris Xe lub NVIDIA GeForce 3050 Ti Laptop GPU oraz 16 lub 32 GB pamięci LPDDR4x. Obrazu specyfikacji dopełnia wymienny dysk SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB.Laptopy wyposażono w dwa złącza USB 4.0 z Thunderbolt 4, złącze jack 3.5 mm i port Surface Connect. Nie zabrakło kamerki 1080p z Windows Hello, podwójnego mikrofonu i czterech głośników Omnisonic z Dolby Atmos. Surface Laptop Studio oferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, a nawet Xbox Wireless.Obudowę laptopa wykonano z magnezu i aluminium, co czyni sprzęt niezwykle lekkim. Waga laptopa to zaledwie ok. 1750-1820 gramów (w zależności od zastosowanego procesora i GPU).Surface Laptop Studio jest dostępny w przedsprzedaży na wybranych rynkach w cenie od 1599.99 dolarów (ok. 6399 złotych). Gwarancja wynosi jedynie rok.Najtańsze z prezentowanych dziś urządzeń to zarazem najmniejszy z przenośnych sprzętów 2 w 1. Microsoft podaje, że to idealny sprzęt do codziennych zadań, pracy w domu oraz zabawy. Ma być o 60% wydajniejszy od poprzednika za sprawą procesora Intel Core i3-10100Y oraz 4 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR3. To świetna wiadomość, bowiem poprzedni model jest naprawdę przeciętny od strony mocy obliczeniowej.Uwaga: do sprzedaży trafi też wariant ze słabiutkim dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium Gold 6500Y. Wyposażono go w zaledwie 64 GB pamięci eMMC. Naprawdę nie warto sobie zaprzątać nim głowy i spoglądać raczej w stronę modelu z dyskiem SSD o pojemności 128 GB.Surface Go 3 wyposażony został w kamerę 1080p (5 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu), mikrofony "studyjne", głośniki stereo z Dolby Audio oraz 10.5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Masa komputera to 544 gramy.Nowy Surface Go 3 jest konwertowalny z tabletu do laptopa, ma ekran dotykowy i obsługuje cyfrowe pióro. Opcjonalnie oferuje łączność LTE Advanced, pozwalając korzystać z internetu poza zasięgiem Wi-Fi. Producent wyposażył go w porty USB-C, jack 3,5 mm, port Surface Connect i Surface Type Cover.Surface Go 3 z Wi-Fi jest dostępny w przedsprzedaży w cenie 399.99 dolarów na wybranych rynkach. Model LTE trafi do sprzedaży w nadchodzących miesiącach. Gwarancja? Zaledwie rok.Źródło: Microsoft