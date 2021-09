Microsoft prezentuje Surface Duo 2. Smartfon niczym zeszyt

Piękny sprzęt.

Microsoft zaprezentował dziś całą gamę nowych produktów z serii Surface. W tym wpisie chciałbym skupić się na przedstawieniu Wam modelu Surface Duo 2. Urządzenie jest kolejną generacją składanego smartfona premium, wyposażonego w dwa duże ekrany i rozkładającego się jak zeszyt. Gigant z Redmond twierdzi, że Surface Duo 2 to więcej niż tylko telefon.

Surface Duo 2, czyli tylko i aż ewolucja

Ceny i dostępność Surface Duo 2

Źródło: MicrosoftSurface Duo 2 to przede wszystkim większe ekrany. Producent postawił na dwa wyświetlacze AMOLED PixelSense Fusion o przekątnej 5,8 cala, rozdzielczości 1344x1892 każdy, częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz i jasności 800 nitów. Po rozłożeniu mają przekątną 8,3-cala i rozdzielczość 1892x2688 pikseli.O wydajność dba tutaj jeden z najwydajniejszych procesorów mobilnych, Qualcomm Snapdragon 888 z obsługą 5G oraz 8 GB pamięci DRAM LPDDR5. W zależności od wersji użytkownicy mogą liczyć na 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane. Na pokładzie nie zabrakło modułów NFC, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Pozytywnego obrazu dopełniają głośniki stereo.Źródło: MicrosoftMicrosoft pragnął, aby aparat nie odstawał od reszty specyfikacji. W związku z tym miłośnicy fotografii mobilnej mogą liczyć na potrójny aparat główny z sensorami 12 Mpix (szeroki kąt), 12 Mpix (teleobiektyw) i 16 Mpix (ultraszeroki kąt). Z przodu znalazło się miejsce dla kamerki o rozdzielczości 12 Mpix, doświetlanej podwójnym LED-em.Złożony Surface Duo 2 ma wymiary 145,2 x 92,1 x 11 mm. Po rozłożeniu ma grubość zaledwie 5,5 mm, szerokość 184,5 mm i wysokość 145,2 mm. Smartfon zamiast tabletu? Hm...Źródło: MicrosoftSprzęt działa oczywiście pod kontrolą systemu Android 11. Liczyliście na Windows 10? ;)Surface Duo 2 trafi do sprzedaży w kolorach białym (Glacier) i czarnym (Obsidian), w cenie od 1499.99 dolarów, czyli ok. 5915 złotych na wybranych rynkach. Wybranych, czyli nie w Polsce. Taki już los Polaka.Dzięki, Microsoft.Źródło: Microsoft