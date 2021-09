Wkrótce nowa smart przystawka telewizyjna z Android TV - realme 4K Google TV Stick

Przystawka smart TV na Androidzie TV (Google TV) od realme na razie wyłącznie w Indiach

Dongle realme konkurentem Xiaomi Mi Box S, Xiaomi Mi TV Stick i Google Chromecast 4

realme's BBD lineup that will be launched/revealed next week.



- Narzo 50 series

- realme 4k Google TV stick

- realme Band 2

- realme TV Neo 32"

- realme Robot Vacuum cleaner

- realme Pad (3/32 wi-fi)



Kilka dni temu wychwycono grafikę zwiastującą garść ciekawych ofert indyjskiego sklepu Flipkart na tamtejsze Big Billion Days. Szczególnie interesująco zapowiada się jeden z elektronicznych produktów. I nawet nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez firmę, która jest za niego odpowiedzialna.Chodzi o realme 4K Google TV Stick. Przynajmniej pod taką nazwą widać go w ofercie z Flipkart. Z grafiki sklepu wynika, że urządzenie będzie pracowało pod kontrolą systemu Google TV (to właściwie przebrandowany Android TV z nieco innym interfejsem) i na razie pojawi się tylko w Indiach począwszy od 24 września. Nic nie wiadomo na temat rozszerzenia dostępu o kolejne rynki. Jednak Europa a szczególnie Polska, to jedne z, więc późniejszy dostęp w kraju nad Wisłą wydaje się jak najbardziej prawdopodobny. Choć z drugiej strony sporo tego typu sprzętu jest prezentowana przez różnych producentów wyłącznie na rynek indyjski. Czas pokaże.Dalsze informacje można potraktować jako mocno nieoficjalne, ale podzielił się nimi Yogesh Brar znany z publikowania trafnych przesłanek z kuluarów, więc mimo wszystko są dość prawdopodobne. Forma dongla będzie bardzo podobna do chociażby, czyli można porównać ją do mocno przerośniętego pendriva, ale z HDMI w miejscu wtyku USB. Samo złącze HDMI będzie w wersji 2.1 i umożliwi obsługę rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, a nawet HDR10+. W sprawie łączności otrzymamy Bluetooth 4.2 i dwuzakresowe WiFi 2,4 GHz + 5 GHz (zapewne w standardzie WiFi 5 ac).Prawdopodobnie parametry okażą się nieco podobne do Xiaomi Mi TV Box S, czyli starszego i mocniejszego brata Xiaomi Mi TV Sticka. Czterordzeniowy procesor Amlogic (nie doprecyzowano, jaki konkretnie model), 2 GB RAM i aż 16 GB pamięci na dane. To więcej miejsca na pliki i programy niż w obu wspominanych przystawkach Xiaomi czy nawet Google Chromecast with Google TV (zwanym też Google Chromecast 4).Indyjska cena ma być ustalona na pułapie poniżej 5000 indyjskich rupii (mniej niż 266 złotych biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs waluty, choć nie wiadomo jak mocno poniżej tej kwoty). Wszystkie informacje zostaną wyjawione podczas premiery urządzenia już w najbliższy piątek, pewnie nie wcześniej. Miejmy nadzieję, że realme 4K Google TV Stick zawędruje też do Polski. Mając konkurencyjną cenę byłby ciekawą alternatywą dla Xiaomi Mi Box S (obecnie można znaleźć oferty za mniej więcej 250 złotych).Źródło i foto: