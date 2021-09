Najbardziej zaawansowane myszki Corsair. M65 RGB Ultra i edycja Wireless

Populara i lubiana seria M65 marki Corsair doczekała się dwóch nowych przedstawicieli. Firma zaprezentowała myszki Corsar M65 RGB Ultra i Corsair M65 RGB Ultra Wireless. Producent zaznacza, że to najbardziej zaawansowane i nowoczesne myszki w jego portfolio.



Myszki Corsair z precyzyjnymi sensorami i responsywnymi przyciskami dla graczy

Oba modele zostały wyposażone w czujniki optyczne Corsair Marksman (DPI 26000, IPS 650, akceleracja 50G), które mają zapewnić wyjątkowo dobrą precyzję, nawet podczas gwałtownych ruchów. Główne przyciski Corsair Quickstrike oparte są na przełącznikach Omron i powinny zagwarantować błyskawiczną reakcję na wciśniecie, a przy tym dużą trwałość.



Corsair M65 RGB Ultra i Corsair M65 RGB Ultra Wireless / Foto: Corsair



Przewodowa wersja Corsair M65 RGB Ultra przesyła sygnał do komputera dzięki technologii Corsair Axon Hyper-Processing z częstotliwością nawet 8000 Hz. Za to bezprzewodowa mysz Corsair M65 RGB Ultra Wireless bazuje na Slipstream Wireless z również bardzo wysoką (jak na segment bez kabli) częstotliwością 2000 Hz i szybkością przesyłania poleceń poniżej 1 ms.



Solidne wykonanie i regulacja wagi w Corsair M65 RGB Ultra oraz edycji Wireless

Nawet w wielu droższych modelach różnych marek ciężko znaleźć metalowe elementy, jednak nie w Corsair M65 RGB Ultra i Wireless. Oba urządzenia wskazujące mogą pochwalić się solidną aluminiową ramą, co nie powinno dziwić entuzjastów marki. Firma zaznacza, że wyprofilowanie myszki nadaje się do chwytu całą dłonią czy samymi końcami palców, zależnie od preferencji użytkowników.



Ciężarki przykręca się od spodu (na przykładzie edycji Wireless) / Foto: Corsair



Wielbiciele dostosowywania właściwości myszy powinni ucieszyć się też z systemu regulacji wagi. Zastosowano system 18-gramowych (łącznie) odważników, dzięki którym edycja przewodowa może mieć wagę od 97 do 115 gramów, a bezprzewodowa od 110 do 128 gramów (różnica wynika m.in. z ciężaru wbudowanego akumulatora).



Sensor Fusion, czyli porusz nadgarstkiem, a mysz aktywuje predefiniowane makra

Urządzenia Corsair M65 RGB Ultra i Wireless zostały zaopatrzone w nietypową nowość Sensor Fusion. Opiera się na sześcioosiowym żyroskopie i akcelerometrze. Sensory potrafią od razu wychwycić podniesienie myszy nawet na bardzo małą wysokość, co pozwala uniknąć przekazywania przypadkowych ruchów. Nie jest to nic niezwykłego, jednak zespół czujników ma jeszcze drugie bardziej spektakularne zastosowanie.



Kompletny zestaw wersji Wireless - edycja przewodowa nieco inaczej / Foto: Corsair



Dzięki oprogramowaniu Corsair iCue można zaprogramować odczytywanie konkretnych prostych ruchów nadgarstka jako aktywacje predefiniowanych czynności na zasadzie swoistych gestów-makro (np. przeładowanie broni). Możliwości oprogramowania Corsair iCue są jeszcze większe. Pozwala na sterowanie podświetleniem RGB, mapowanie przycisków, tworzenie makr czy zapisywanie profili we wbudowanych pamięciach myszek.



Wyprofilowanie myszki sugeruje przeznaczenie dla praworęcznych użytkowników / Foto: Corsair



Co więcej, bezprzewodowy wariant może pochwalić się hybrydową metodą połączenia. Dedykowanym odbiornikiem USB Slipstream Wireless 2,4 GHz lub poprzez Bluetooth 4.2. Producent deklaruje, że sygnał można przesyłać na odległość do 18 metrów, a wbudowany akumulator pozwala nawet na 120 godzin pracy czy rozgrywki, więc ładowanie może odbywać się raz na wiele dni.



Cena i dostępność nowych gamingowych pozycji marki Corsair

Myszki komputerowe Corsair M65 RGB Ultra i Corsair M65 RGB Ultra Wireless można już znaleźć w sprzedaży w firmowym internetowym sklepie Corsair. W polskich sklepach detalicznych sprzęt powinien pojawić się najpóźniej do połowy października 2021 roku. Sugerowana cena detaliczna myszki Corsair M65 RGB Ultra wynosi 349,99 złotych, a Corsair M65 RGB Ultra Wireless 569,99 złotych. Sprzęty objęte są dwuletnią gwarancją producenta oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną.



