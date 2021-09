Realme najszybciej rosnącą marką smartfonów. Firma wskoczyła do TOP6

Najnowsze dane z Counterpoint.

Realme to marka, która radzi sobie świetnie nie tylko na polskim rynku. Według najnowszego raportu Counterpoint Research 5G Smartphone Shipments Rising in Emerging Markets, chiński producent zajął szóstą pozycję na świecie pod względem dostaw smartfonów. Marka awansowała o jedno miejsce w globalnym rankingu.Marka awansowała na szóstą pozycję z 15 milionami dostarczonych sztuk oraz 135,1% wzrostem rok do roku w Q2 2021. Drogę od małego producenta z siedzibą w Shenzhen do rzucającego wyzwanie największym światowym markom istotnego gracza w branży mobilnej Realme pokonało w zaledwie trzy lata. Jest to bezprecedensowym wynikiem wśród producentów smartfonów.Sam producent podkreśla, że jest marką dla pokolenia młodych konsumentów. Jak widać, obrana strategia sprawdza się.Realme obecne jest w 61 krajach, a w ponad 18 z nich znajduje się wśród pięciu wiodących marek smartfonów. W Polsce w drugim kwartale 2021 roku Realme dołączyło do ścisłego TOP 3 (według Canalys), stając się jednocześnie piątym graczem w skali ogólnoeuropejskiej. Producent jest również największym dostawcą smartfonów na Filipinach i w Bangladeszu oraz czwartym na tak kluczowych rynkach jak Indie oraz Rosja.Następnym kamieniem milowym w rozwoju Realme będzie sprzedanie kolejnych 100 milionów smartfonów do końca 2022 roku oraz powtórzenie tego osiągnięcia w 2023 roku.