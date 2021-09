NZXT zaszalało. Nowa obudowa H510, białe AiO Kraken i solidne zasilacze

Warto rzucić okiem.

Słynąca zwłaszcza z produkcji dobrej klasy układów chłodzenia AIO oraz pięknych obudów firma NZXT zaprezentowała swoje nowości produktowe. Są nimi zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza kultowa obudowa H510 w wersji Flow, dobrze znane chłodzenia procesora typu all-in-one z serii Kraken w kolorze białym oraz nowe rewizje solidnych zasilaczy z serii NZXT C Bronze. Esteci będą mieli do czego wzdychać.Obudowa NZXT H510 Flow to długo wyczekiwana przewiewniejsza wersja popularnego i przystępnego cenowo modelu NZXHT H510. Dzięki zastosowaniu perforowanego panelu przedniego temperatury w jej wnętrzu powinny spaść o dobrych kilka stopni Celsjusza. Jak będzie w praktyce? To wykażą testy. Niższe temperatury to także mniejsze prędkości obrotowe wentylatorów, a co za tym idzie cisza. Krok w dobrą stronę.

Nowe chłodzenia NZXT Kraken w kolorze białym

NZXT Kraken 120 mm : ok. 360 złotych

: ok. 360 złotych NZXT Kraken X53 RGB 240 mm : ok. 740 złotych

: ok. 740 złotych NZXT Kraken X63 RGB 280 mm : ok. 830 złotych

: ok. 830 złotych NZXT Kraken X73 RGB 360 mm : ok. 1020 złotych

: ok. 1020 złotych NZXT Kraken Z53 RGB 240 mm : ok. 1156 złotych

: ok. 1156 złotych NZXT Kraken Z63 RGB 280 mm : ok. 1250 złotych

: ok. 1250 złotych NZXT Kraken Z73 RGB 360 mm: ok. 1350 złotych

Nowe zasilacze NZXT C Bronze

NZXT C550 Bronze 550 W : około 370 złotych

: około 370 złotych NZXT C650 Bronze 650 W : około 416 złotych

: około 416 złotych NZXT C750 Bronze 750 W: około 462 złotych.

Źródło: NZXTNZXT H510 Flow jest obudową ATX ze zdejmowanym wspornikiem do chłodnic o długości do 280 mm, portem USB-C 3.1 Gen 2 na przednim panelu oraz sporymi opcjami w zakresie aranżacji okablowania. Nie mogło zabraknąć panelu bocznego ze szkła hartowanego.Źródło: NZXTObudowa NZXT H510 Flow będzie dostępna w dwóch wariantach wykończenia - matowej bieli i matowej czerni. Jej sugerowana cena detaliczna wyniesie około 350 złotych.NZXT zaprezentowało też najnowsze chłodzenia z serii Kraken X i Kraken Z oraz wentylatory AER RGB 2, które od teraz będą dostępne w kolorze matowej bieli. Wyglądają... no, sami oceńcie.NZXT Kraken X63. | Źródło: NZXTNajmniejszy Kraken 120 otrzymał kilka usprawnień w stosunku do poprzednich modeli. Zyskał ulepszoną pompkę z większym zasobnikiem wody, odświeżony wygląd i wsparcie dla ekosystemu akcesoriów ARGB zasilanych napięciem 5V.NZXT Kraken Z63. | Źródło: NZXTDo sklepów w ciągu kilku miesięcy trafią następujące urządzenia:Przypominam, że sprzęty z serii Z mogą wyświetlać animowane GIF-y na blokopompkach.Ostatnią z nowości są zasilacze. Według producenta nowa seria ma oferować wygodę prowadzenia kabli oraz użytkowania stabilność działania i bezpieczeństwo, przy generowaniu niewielkich ilości ciepła. Poświadczają to 5-letnia gwarancja, certyfikat 80 Plus Bronze, cicha i wydajna praca wentylatorów oraz półmodularne okablowanie.Źródło: NZXTZasilacze NZXT C Bronze będą dostępne w cenach:Źródło: NZXT