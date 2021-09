5 największych błędów popełnianych przy wyborze monitora

Unikaj ich.

1. Lęk przed dużą przekątną ekranu

2. Zlekceważenie rodzaju matrycy w kontekście zastosowań

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat redaktorzy Instalki.pl pomagali swoim bliskim, znajomym i nieznajomym w zakupie tysięcy przeróżnych urządzeń elektronicznych. Niejednokrotnie pytano nas o polecane laptopy, desktopy, smartfony, smartwatche, wszelkiej maści akcesoria komputerowe oraz innego rodzaju elektronikę. Niestety, czasami pytania pojawiały się już po dokonaniu zakupu - "czy kupiłem dobrze?", "czy mogłem kupić lepiej?". Niestety, bowiem wybór wcale nie był trafiony. Na podstawie tych doświadczeń postanowiliśmy stworzyć cykl artykułów o największych błędach popełnianych przez konsumentów przy wyborze elektroniki użytkowej. W dzisiejszej odsłonie przyjrzymy się tematowi monitorów.Większy znaczy lepszy, absolutnie zawsze. To samo tyczy się także telewizorów. Przekątną ekranu monitora powinno się dobierać do odległości, w jakiej od niego siedzicie oraz rozdzielczości ekranu. Korzystam z 27-calowego monitora o rozdzielczości 2K, siedząc w odległości mniej więcej 50 centymetrów od niego. Na mój gust mógłby być większy, wcale by mi to nie przeszkadzało. Wybierając się na zakupy zainteresujcie się sprzętem z matrycą 27-calową lub większą (31,5-calową), o ile oczywiście budżet na to pozwala. Nikt nie zmusi Was do zakupu panelu większego niż 24-calowy, ale... naprawdę, warto to rozważyć.Zaskakująco wielu konsumentów nie zwraca uwagę na rodzaj zastosowanej w monitorze matrycy. To dość poważny błąd, bowiem poszczególne ich rodzaje zasadniczo się od siebie różnią. W sklepach spotkać można sprzęt korzystający z matryc TN, IPS i VA oraz kilku ich odmian. Czym różnią się zatem poszczególne rozwiązania? Każde ma swoje wady i zalety.Największymi z zalet matryc TN jest ich niska cena oraz niski czas reakcji, który docenią gracze. Poza tym zazwyczaj bardzo kiepsko odwzorowują kolory, oferują słaby kontrast i marne kąty widzenia. Nie jest to najlepszy sprzęt do filmów lub obróbki grafiki.Panele IPS z kolei dobrze odwzorowują kolory, oferują duże kąty widzenia, a od jakiegoś czas oferują też czas reakcji, który powinien satysfakcjonować absolutną większość graczy. Ich minusy to przeważnie marne odwzorowanie czerni oraz dość wysokie ceny modeli z wysokim odświeżaniem i niskim czasem reakcji.