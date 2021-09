Nowa, 5 generacja Kindle Paperwhite. Co przygotował dla nas Amazon?

Źródło: The Verge

Niespodzianka dla najmłodszych czytelników

Ile przyjdzie nam zapłacić za nowego Paperwhite’a?

Tym razem Amazon nie zapomniał o najmłodszych użytkownikach czytników e-booków. Kindle Paperwhite Kids będzie odmianą czytnika dla dzieci, która wyposażona będzie w kolorowe etui i darmową, roczną subskrypcję usługi Amazon Kids+ dającej dostęp do treści przygotowanych z myślą o naszych pociechach. W jej ramach dzieciaki uzyskają dostęp do książek w wersji elektronicznej, a także audiobooków.Na koniec najważniejsze, cena i dostępność. Koszt nowego Paperwhite’a zaczyna się w wersji standardowej od 139 dolarów a Signature Edition 189 dolarów. Jeśli zechcemy korzystać z urządzenia pozbawionego reklam przyjdzie dopłacić dodatkowo 20 dolarów. Edycja dla dzieci wyceniona została na 159 dolarów. Czytniki dostępne są już w przedsprzedaży, jednak ich wysyłka rozpocznie się dopiero 27 października.Źródło: The Verge / fot. tyt. The Verge