Realme GT Neo 2 będzie miał potężną specyfikację i diamentowe chłodzenie

Ceny Realme GT Neo 2 ze Snapdragonem będą zaczynały się w Chinach od zaledwie 2499 juanów (nieco ponad 1500 złotych), co oznacza, że smartfon nie będzie miał zbyt dużej konkurencji. W zasadzie, jedyną wydaje się być POCO F3. Jeszcze tańszy ma być wariant z procesorem MediaTek. Ten ma kosztować około 2000 juanów (ok. 1220 zł).

Smartfon będzie cechował się solidną wydajnością, a to za sprawą procesora Qualcomm Snapdragon 870 z grafiką Adreno 650, maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Nad chłodzeniem będzie czuwał system Diamond Ice Core Cooling. “Diamond” w nazwie, bynajmniej, nie jest tylko sloganem reklamowym. W układzie chłodzenia mają naprawdę znajdować się mikroskopijne diamenty przemysłowe o wielkości 40-50 µm, odpowiedzialne za odprowadzanie ciepła.W przeciekach pojawiła się też informacja, że model może być dostępny w wersji z układem MediaTek Dimensity 1200.Do zdjęć posłuży potrójny układ z głównym aparatem 64 MP i jednostkami dodatkowymi: 8 MP oraz 2 MP (utraszerokokątna oraz makro). Na zawiedzie też najpewniej bateria, której pojemność wyniesie 5000 mAh, a maksymalna moc ładowania - aż 65 W.Ekran GT Neo 2 będzie miał przekątną 6,62 cala i zostanie wykonany w technologii AMOLED. Jak zapowiada producent, będzie to jednak wyjątkowa jednostka, z funkcjami, które spodobają się przede wszystkim mobilnym graczom. Mowa tu o adaptacyjnym odświeżaniu obrazu 30 do 120 Hz (cztery poziomy), odświeżaniu panelu dotykowego z częstotliwością 600 Hz i jasnością maksymalną wynoszącą aż 1300 cd/m2. Do tego, panel będzie wyposażony w technologię DC Dimming, ograniczającą migotanie przy słabszym podświetleniu.