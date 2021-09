Wiemy, kiedy zadebiutują nowe smartfony i tablet Nokii

Producent potwierdza datę prezentacji.

Flagowiec dopiero w listopadzie?

Źródło: Winfuture.de



Pamięć na pliki będzie miałą pojemność 128 GB, a RAM - 4 GB, a do zdjęć ma posłużyć potrójny aparat, z matrycą główną 48 MP i dodatkową jednostką szerokokątną.



Możliwe, że na flagowca z prawdziwego zdarzenia, albo chociaż sprzęt z wyższej półki, przyjdzie nam poczekać do listopada. W sieci pojawiają się doniesienia, że smartfon tego pokroju zadebiutuje bowiem dopiero



Tablet Nokia T20

Ciekawym produktem, który zobaczymy na początku października, może być tablet T20. Dotychczas w sieci nie pojawiło się zbyt wiele szczegółów na jego temat, jednak prawdopodobne, że będzie to urządzenie z 10-calowym ekranem i systemem Android 11. Jego pamięć RAM najprawdopodobniej będzie miała pojemność 4 GB, a moc obliczeniową będzie generował budżetowy procesor Unisoc. Dane z chińskiego urzędu certyfikacji ujawniają też, że maksymalna moc ładowania będzie wynosiła 18 W.





Źródło: Nokia



Przypomnijmy, że Nokia miała już kiedyś w ofercie tablet. Był to model N1, który zadebiutował w 2015 roku. Urządzenie miało ekran o przekątnej 7,9 cala, procesor Intel Atom i pracowało pod kontrolą Androida Lollipop. Ostatecznie, nie podbiło jednak rynku ze względu na stosunkowo wysoką cenę i dużą konkurencję.



Źródło:



Legendarny fiński producent nie rozpieszcza w ostatnim czasie, jeśli chodzi o nowe pozycje w swoim portfolio. W ciągu ostatniego roku zobaczyliśmy zaledwie kilka smartfonów, z czego każdy z niższej-średniej półki. Być może, fani marki doczekają się jednak w końcu czegoś ciekawszego, bowiem już za dwa tygodnie mają zostać przedstawione nowe produkty. HMD Global potwierdziło, że 6 października odbędzie się ich prezentacja. Według nieoficjalnych informacji, mają to być smartfony, w tym model G50 5G i tablet z Androidem o oznaczeniu T20.Według przecieków, na początku października możemy zobaczyć więcej niż jeden nowy smartfon, jednak jakiekolwiek konkretniejsze informacje mamy tylko na temat wspomnianego G50 5G. Ma to być urządzenie wyposażone w ekran o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości HD+. Wydajność zostanie powierzona, po raz kolejny, układowi Snapdragon 480, a więc znów będzie to sprzęt mogący bezpośrednio konkurować jedynie z najtańszymi pozycjami od Xiaomi czy Samsunga.