Sankcje dla Honora coraz bardziej prawdopodobne. Wkrótce decyzja

Źródło: Honor

Spór, który rozwiąże prezydent

Jak donoszą amerykańskie media, obecnie trwa spór na linii Pentagon i Departament Energii oraz Departament Handlu i Departament Stanu. Dwie ostatnie instytucje uważają, że nakładanie restrykcji na Honora nie ma sensu, dwie pierwsze natomiast chcą odciąć firmę od amerykańskich kontrahentów i zakazać ewentualnej dystrybucji jej produktów w USA. Jak na razie nie udało się wypracować żadnego porozumienia i niewykluczone, że ostateczny głos będzie należał do prezydenta - Joe Bidena.Wątpliwości w tej kwestii jest sporo. Przede wszystkim, nie ma żadnych formalnych przesłanek uzasadniających konieczność nałożenia sankcji na Honora. Firma nie rozwija technologii 5G i nawet nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych. Wygląda więc na to, że wszystko opiera się na podejrzeniach o powiązaniu z Huaweiem i jest główny powód nieufności amerykańskich polityków.Ostateczną decyzję poznamy zapewne w nadchodzących miesiącach. Póki co, pozostaje oczekiwać na powrót Honora do Europy, w tym także Polski.Źródło: Android Authority / fot. tyt. Honor