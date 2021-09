6 przydatnych gadżetów z AliExpress, z którymi zadbasz o zdrowie i urodę

Promocje na produkty z kategorii zdrowie i uroda.

1. Urządzenie do oczyszczania twarzy ANALAN

2. Szczotko-suszarka LISAPRO

3. Pistolet do masażu BOOSTER Boluojun

4. Depilator laserowy Xiaomi inFace

5. Masażer do szyi i pleców Lehiko

6. Zestaw do laminacji i liftingu rzęs ICONSIGN

Źródło: AliExpress





Tydzień Odkrywania Trendów na AliExpress to doskonała okazją by zakupić nowoczesny sprzęt, który zadba o nasze zdrowie i urodę. W ofercie znajdziemy sprzęty od takich firm jak ANLAN, LISAPRO, BOOSTER czy InFace.Platforma AliExpress przygotowała również kilka kodów promocyjnych, które możemy użyć by dodatkowo obniżyć ceny podanych w artykule produktów. Listę kuponów znajdziecie poniżej:Urządzenie do dokładnego oczyszczenia skóry, które pomaga walczyć z problemami skórnymi jak trądzik czy zaskórniki za pomocą ultradźwięków. ANALAN działa bardzo dokładnie, ale jednocześnie jest delikatne dla skóry i jej nie podrażnia. Jest również niewielkie i poręczne. Bateria o pojemności 500 mAh zapewnia do 50 minut pracy na jednym ładowaniu.Urządzenie do czyszczenia twarzykupimy za 107,37 zł ($26.39) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Urządzenie 3 w 1 pozwalający wysuszyć, wyprostować oraz kręcić włosy. LISAPRO jest w stanie. Szybkość suszenia możemy dopasować do naszych potrzeb dzięki 3 trybom pracy - niskiemu (niska temperatura, duża prędkość), średniemu (średnia temperatura, niska prękość) oraz wysokiemu (wysoka temperatura, duża prędkość). Producent zaprojektował szczotkę z nylonowym trzpieniem i włosiem w celu łatwego rozczesywania włosów.Szczotko-suszarkadostępna za 74,74 zł ($18.08) . Wysyłka z magazynu w Polsce.BOOSTER Boluojun cechuje się dużą głębokością masażu -, co pozwala mu łatwiej dotrzeć do dużych grup mięśniowych. Urządzenie korzysta z technologii, by inteligentnie zmienić intensywność masażu (od 900 do 3300 RPM) w zależności od siły docisku pistoletu do ciała. Producent dołączył do zestawu 6 różnych głowic masujących, które pozwolą nam lepiej dostosować masaż do naszych potrzeb. Masażer jest relatywnie cichy, dzięki zastosowaniu technologii redukującej szumPistolet do masażukupimy za 486,19 zł ($119.50) . Wysyłka z Polski. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu zniżkowego oraz koduBezbolesny depilator InFace precyzyjnie i wydajnie usunie włosy, pozostawiając skórę jedwabistą i piękną. Urządzenie możemy zastosować na wielu obszarach ciała, a efekty powinny być widoczne już po 2 tygodniach. InFace może działać w dwóch trybach - ręcznym, który nadaje się do usuwania owłosienia z ust, pach, twarzy, itd. oraz automatycznym, przeznaczonym do usuwania włosów z ud, ramion, pleców, itp.Depilatorkupimy za 260,34 zł ($63.99) . Wysyłka z Polski.Urządzenie powstało z myślą o złagodzeniu bólu pleców i szyi oraz poprawieniu jakości snu. Konstrukcja masażera pozwala mu zwalczać bóle szyi, ramion, pleców oraz obszarów lędźwiowych. Urządzenie może rozgrzać się do temperatury 45 stopni i jedna sesja masażowa trwa maksymalnie 15 minut. Masażer jest także stosunkowo cichy, gdyż generuje hałas na poziomie 45 dB.Masażerdostępny za 116,16 zł ($28.06) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Zestaw firmy ICONSIGN do liftingu i laminacji rzęs. W skład zestawu wchodzi klej do rzęs, 4 specyfiki do pielęgnacji (Perm, Fixation, Nutrition, Cleanser), silikonowe podkładki (rozmiary: S, M, M1, M2 i L) oraz narzędzie do oczyszczenia pozostałości.Zestawkupimy za 60,50 zł ($14.62)