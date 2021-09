Z tym urządzeniem od Ikei zmienisz dowolny blat w bezprzewodową ładowarkę

Czyżby hit sprzedaży od Ikei?

Źródło: Android Police



Wspomniany Ikea Sjömärke to niewielkie urządzenie o wymiarach 18 x 7,5 cm, dzięki któremu zmienimy niemal dowolny stół, biurko lub inny mebel w bezprzewodową ładowarkę. Jest jednak pewien warunek. Blat takiego mebla wykonany musi być z drewna lub tworzywa sztucznego a jego grubość musi wynosić od 8 do maksymalnie 22 mm. Urządzenie zamontować można z wykorzystaniem dołączonej dwustronnej taśmy lub wkrętów. W zestawie znajdzie się także naklejka, dzięki której oznaczymy obszar na blacie umożliwiający ładowanie smartfona.







Warto już teraz wspomnieć, że Ikea Sjömärke nie będzie rozwiązaniem, które naładuje naszego smartfon do pełna w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Urządzenie umożliwi ładowanie baterii z mocą 5W co w zupełności wystarczy, aby uzupełnić energię w akumulatorze podczas snu. W kwestii bezpieczeństwa, nowy gadżet Ikei dysponuje czujnikiem temperatury, który pozwala uniknąć przegrzania.



Sprzedaż Ikea Sjömärke uruchomiona ma być według zapowiedzi w przyszłym miesiącu. Cenę urządzenia ustalono na około 39 dolarów, co przy aktualnym kursie daje niespełna 160 złotych.



Źródło:



Wspomniany Ikea Sjömärke to niewielkie urządzenie o wymiarach 18 x 7,5 cm, dzięki któremu zmienimy niemal dowolny stół, biurko lub inny mebel w bezprzewodową ładowarkę. Jest jednak pewien warunek. Blat takiego mebla wykonany musi być z drewna lub tworzywa sztucznego a jego grubość musi wynosić od 8 do maksymalnie 22 mm. Urządzenie zamontować można z wykorzystaniem dołączonej dwustronnej taśmy lub wkrętów. W zestawie znajdzie się także naklejka, dzięki której oznaczymy obszar na blacie umożliwiający ładowanie smartfona.Warto już teraz wspomnieć, że Ikea Sjömärke nie będzie rozwiązaniem, które naładuje naszego smartfon do pełna w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Urządzenie umożliwi ładowanie baterii z mocą 5W co w zupełności wystarczy, aby uzupełnić energię w akumulatorze podczas snu. W kwestii bezpieczeństwa, nowy gadżet Ikei dysponuje czujnikiem temperatury, który pozwala uniknąć przegrzania.Sprzedaż Ikea Sjömärke uruchomiona ma być według zapowiedzi w przyszłym miesiącu. Cenę urządzenia ustalono na około 39 dolarów, co przy aktualnym kursie daje niespełna 160 złotych.Źródło: Android Police / fot. tyt. YouTube / IKEA

Ikea Sjömärke to nowe urządzenie w asortymencie szwedzkiego producenta mebli, z pomocą którego w łatwy sposób wzbogacimy nasz stół o funkcję bezprzewodowej ładowarki. Gadżet ten cieszyć się może olbrzymią popularnością a jednym z jego największych atutów z pewnością będzie cena.W ofercie Ikei już od jakiegoś czasu znaleźć można meble i akcesoria wyposażone w moduły do bezprzewodowego ładowania smartfonów. Poza specjalnymi lampkami czy szafkami nocnymi szwedzka firma sprzedaje również cieszące się sporą popularnością, bardzo tanie ładowarki bezprzewodowe Nordmärke . Ich cena wacha się w przedziale 49-129 złotych. Co jeśli jednak chcielibyśmy posiadać np. w sypialni indukcyjną ładowarkę, ale nie zamierzamy zmieniać mebli na nowe a na standardowe urządzenie tego typu nie mamy miejsca? W tym przypadku złotym środkiem okazać się może Ikea Sjömärke.