Prawdziwe ubrania Balenciaga x Fortnite to sposób na lans za duże pieniądze

Jest drogo i o to chodzi.

Ubrania Balenciaga z Fortnite

Na graczach da się zbić fortunę. Jest tego świadomy w zasadzie każdy producent akcesoriów komputerowych, który chcąc się liczyć na rynku po prostu musi myśleć o potrzebach miłośników wirtualnej rozrywki. Kapitał zbijają coraz chętniej także przedstawiciele innych branż, na co najlepszym dowodem jest ruch jednej z pierwszoligowych luksusowych marek modowych. Mowa o hiszpańskim domie modowym Balenciaga, która weszła właśnie we współpracę z właścicielami praw do darmowej gry Fortnite , firmą Epic Games. Jej owocem jest kolekcja prawdziwych ubrań. Bardzo drogich ubrańDo tej pory efektami licznych współprac Epic Games z przeróżnymi firmami i celebrytami były co najwyżej koncerty w Fortnite lub pojawiające się w produkcji tematyczne skórki. Tym razem sprawy poszły o krok dalej, a do butików Balenciaga oraz w firmowym sklepie internetowym zagościły ubrania nawiązujące do popularnej gry. Są bajońsko drogie, ale przecież dzieci zamożnych rodziców również grają w Fortnite. Dlaczego więc nie myśleć także o nich?Ceny ubrań Balenciaga x Fortnite są jak już wspomniałem wysokie. Czapeczka z daszkiem Balenciaga Fortnite kosztuje 395 dolarów (ok. 1549 złotych). Bluza z kapturem Balenciaga Fortnite to wydatek rzędu 725 dolarów (ok. złotych). 995 dolarów powinny (ok. 2845 złotych) przygotować osoby pragnące założyć na siebie czarną koszulę Balenciaga Fortnite. Aż o 1300 dolarów (ok. 5100 złotych) odchudzony zostanie portfel osoby, która wymarzy sobie dżinsową kurtkę typu oversized Balenciaga Fortnite.