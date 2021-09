Składane iPhone'y w drodze, ale premiera dopiero w 2023 roku

Apple się nie spieszy.

Logo Apple gwarancją sukcesu?

O elastycznych smartfonach Apple mówi się w zasadzie od momentu pojawienia się pierwszych tego typu urządzeń na rynku. Firma założona przez Steve'a Jobsa nie jest już jednak takim innowatorem jak kiedyś, co więcej, z dużym opóźnieniem wprowadza nawet proste funkcje stosowane od dłuższego czasu przez konkurencję. Wydaje się więc oczywiste, że na tak odważny krok, jakim jest wprowadzenie całkowicie nowej formy urządzeń mobilnych, będziemy musieli trochę poczekać. Dzięki nowym przeciekom, wiemy już przynajmniej jak długo.Według serwisu Buisness Korea, Apple nawiązało współpracę z LG, które opracuje specjalny 7.5-calowy elastyczny panel. Ma on zostać użyty w pierwszym składanym smartfonie z jabłkiem na obudowie.To samo źródło donosi, że całkiem nowe iPhone'y zobaczymy w 2023 roku i będą to dwa modele - na wzór Samsunga, jeden mniejszy składany wzdłuż i większy, składany w poprzek.Korporacja z Cupertino ewidentnie chce sobie dać czas na dopracowanie każdego szczegółu. Pytanie tylko, czy włączając się do wyścigu tak późno, Apple zdąży dogonić konkurencję, która za dwa lata będzie miała za sobą już kilka generacji składanych urządzeń i zestaw dopracowanych technologii do ich produkcji.Wszystko zależy od tego, czy magia Apple będzie dalej działała. Jeśli tak, firma nie ma się co martwić o zainteresowanie, niezależnie od tego, jaki iPhone Fold będzie. Póki co, nawet nie przynoszący żadnych znaczących ulepszeń iPhone 13 , cieszy się ogromną popularnością.W każdym razie - jest o co walczyć, bo jak podaje agencja Counterpoint, wielkość rynku składanych smartfonów ma osiągnąć 90 milionów jednostek w 2023 i 100 milionów jednostek w 2025.Źródło: Buisness Korea / fot. tyt. LetsGoDigital