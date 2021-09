Microsoft Surface Pro 8 na przecieku. Jest funkcja, na którą czekaliśmy

Premiera już w tym tygodniu.

Źródło: Twitter / @Shadow_Leak



Ekran 120 Hz i wymienny dysk SSD

Według opublikowanych informacji (pochodzących najprawdopodobniej z materiałów jednego z chińskich sklepów), Surface Pro 8 będzie wyposażony w większy, 13-calowy ekran, który dzięki cieńszym ramkom wokół ekranu ma nie spowodować zwiększenia gabarytów urządzenia. Jeszcze ciekawsza jest informacja o maksymalnym odświeżaniu, które ma w wynosić 120 Hz.



Wygląd Surface Pro 8 najprawdopodobniej pozostanie podobny do poprzednich generacji, a zmian doczekają się jedynie drobne detale, tak jak wspomniane cieńsze ramki, czy lekko zaokrąglone krawędzie.



Za wydajność mają odpowiadać procesory Intel 11. generacji, a łączność przewodową ułatwią dwa złącza Thunderbolt. Przeciek mówi też o obecności wymiennego dysku SSD.



Surface Pro 8 ma zostać zaprezentowany już 22 września. Na konferencji mamy też zobaczyć nowego Surface Booka i smartfon Surface Duo 2.



Źródło:



Według opublikowanych informacji (pochodzących najprawdopodobniej z materiałów jednego z chińskich sklepów), Surface Pro 8 będzie wyposażony w większy, 13-calowy ekran, który dzięki cieńszym ramkom wokół ekranu ma nie spowodować zwiększenia gabarytów urządzenia. Jeszcze ciekawsza jest informacja o maksymalnym odświeżaniu, które ma w wynosić 120 Hz.Wygląd Surface Pro 8 najprawdopodobniej pozostanie podobny do poprzednich generacji, a zmian doczekają się jedynie drobne detale, tak jak wspomniane cieńsze ramki, czy lekko zaokrąglone krawędzie.Za wydajność mają odpowiadać procesory Intel 11. generacji, a łączność przewodową ułatwią dwa złącza Thunderbolt. Przeciek mówi też o obecności wymiennego dysku SSD.Surface Pro 8 ma zostać zaprezentowany już 22 września. Na konferencji mamy też zobaczyć nowego Surface Booka i smartfon Surface Duo 2.Źródło: Twitter / @Shadow_Leak / fot. tyt. Microsoft

Do sieci trafił nowy przeciek dotyczący tabletu Microsoftu, który ma być tegorocznym konkurentem iPada Pro. Najnowsza edycja będzie dla firmy wyjątkowa, ponieważ zbiega się z premierą kolejnej wersji systemu Windows . Z tej okazji mamy więc doczekać się sporych zmian w specyfikacji.O urządzeniu wiedzieliśmy dotychczas stosunkowo niewiele. We wcześniejszych doniesienia pojawiła się informacja o najnowszej wersji procesorów Intel oraz AMD i minimalnej pamięci RAM o pojemności 8 GB. Oczywistym od początku wydaje się też fakt, że sprzęt będzie domyślnie pracował pod kontrolą Windowsa 11.Teraz poznaliśmy jednak kilka dodatkowych szczegółów, a to za sprawą wpisu użytkownika Twittera @Shadow_Leak, który w przeszłości udowodnił swoją wiarygodność, ujawniając na przykład specyfikację Xiaomi MIX 4.