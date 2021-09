Wyciekły kolejne zrzuty ekranu MIUI 13. Wiemy kto dostanie aktualizacje

Kolejne doniesienia dotyczące najnowszej powłoki systemowej Xiaomi.



Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Poco X3 NFC

Poco X3 (Non-NFC)

Poco X3 Pro

Poco F2 Pro / Poco X2 Pro

Poco C3

Poco M3 Pro 5G

Na koniec, zestawienie smartfonów, które mają otrzymać MIUI 13:Źródło: notebookcheck.net / fot. tyt. Gizchina

W sieci pojawiły się kolejne zrzuty ekranu nadchodzącego wielkimi krokami MIUI 13. Tym razem prezentują one ekran główny systemu Android, na którym dostrzec można pływające widżety, nowe ikony i układy. Wydają się one być inspirowane rozwiązaniami stosowanymi przez Apple w systemach iOS 14 i iOS 15.Xiaomi nie zdołało jeszcze do końca rozpowszechnić MIUI 12.5 wśród kwalifikujących się urządzeń a już teraz pojawia się coraz więcej wycieków dotyczących MIUI 13. Na początku tego tygodnia w Internecie udostępnione zostały screeny z Centrum sterowania. Obecnie natomiast w chińskich serwisach społecznościowych znaleźć można zrzuty ekranu głównego powłoki MIUI 13.Przyglądając się udostępnionym grafikom dostrzec można pływające widżety, które przypominają te znane od dawna z iOS-a. Zrzuty ekranu prezentują wygląd nowych ikon oraz ich układy. Ukryta została belka nawigacyjna a jej miejsce zajął pasek wyszukiwania. Spodziewa się, że nowa odsłona MIUI przyniesie także płynniejsze animacje, nowe motywy graficzne czy ulepszone zarządzanie energią i dopracowane aspekty związane z prywatnością. Wśród nowości wymienia się także funkcję „always-on-display”, która zapewni lepszy dostęp do najistotniejszych powiadomień i informacji. Wraz z MIUI 13 firma Xiaomi wprowadzi rozszerzenie wirtualnej pamięci RAM do wszystkich urządzeń, które otrzymają te aktualizację.Spekuluje się, że nadchodząca seria smartfonów Xiaomi 12 może być już rozpowszechniana z MIUI 13. Mając jednak na uwadze poprzednie doniesienia, że chiński gigant chce być jednym z pierwszych producentów, który udostępni smartfon napędzany Snapdragonem 898 i ma to mieć miejsce w listopadzie br. to powyższy scenariusz wydaje się być mało prawdopodobny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do tego czasu Xiaomi nie ukończy prac nad najnowszą wersją MIUI.