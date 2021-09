15 świetnych gadżetów z AliExpress za niewielkie pieniądze

Tanie gadżety z AliExpress.



W dzisiejszej odsłonie artykułów poświęconych polecanym gadżetom z AliExpress przyglądamy się przedmiotom tanim, ale także tym, których ceny uznajemy za atrakcyjne w kontekście wysokiej użyteczności danego produktu. Każdy z nich jest bardzo pozytywnie oceniany przez kupujących. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.



Uwaga: jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.

1. Samochodowy kosz na śmieci



W samochodach nie montuje się kosi na śmieci, a te gdzieś wyrzucać trzeba. Zamiast robić śmietnik z całego samochodu, spraw sobie taki oto niedrogi kosz na nieczystości - możesz go umieścić w uchwycie na kubek lub innym miejscu. W zestawie znajduje się też klips mocujący.



Cena: ok. 18 złotych



2. Rurki do picia w formie okularów

W samochodach nie montuje się kosi na śmieci, a te gdzieś wyrzucać trzeba. Zamiast robić śmietnik z całego samochodu, spraw sobie taki oto niedrogi kosz na nieczystości - możesz go umieścić w uchwycie na kubek lub innym miejscu. W zestawie znajduje się też klips mocujący.



Szykujesz imprezę? A może masz małe dziecko i chcesz zapewnić mu odrobinę frajdy? Te oto kolorowe rurki do napojów da się nosić na nosie, zupełnie jak okulary.



Cena: ok. 4 złote



3. Świecące palce na Halloween

Szykujesz imprezę? A może masz małe dziecko i chcesz zapewnić mu odrobinę frajdy? Te oto kolorowe rurki do napojów da się nosić na nosie, zupełnie jak okulary.



Już za 1,5 miesiąca w całej Polsce odbywały się będą liczne imprezy halloweenowe. O swoim stroju warto zacząć myśleć już teraz. Jego urozmaiceniem mogą być na przykład takie świecące palce.



Cena: ok. 8 złotych



4. Podstawka pod akcesoria kuchenne

Już za 1,5 miesiąca w całej Polsce odbywały się będą liczne imprezy halloweenowe. O swoim stroju warto zacząć myśleć już teraz. Jego urozmaiceniem mogą być na przykład takie świecące palce.



Lubisz gotować? Jeśli tak, to zapewne znasz problem w postaci braku dedykowanego miejsca na odkładanie zabrudzonych akcesoriów kuchennych, z których będziesz jeszcze korzystał. Te oto arcypraktyczne stojaczki pomagają się z nim rozprawić, oferując przy tym nawet specjalny stojak na pokrywki.



Cena: ok. 11 złotych



5. Trymer do nosa i uszu Xiaomi Youpin HN1

Lubisz gotować? Jeśli tak, to zapewne znasz problem w postaci braku dedykowanego miejsca na odkładanie zabrudzonych akcesoriów kuchennych, z których będziesz jeszcze korzystał. Te oto arcypraktyczne stojaczki pomagają się z nim rozprawić, oferując przy tym nawet specjalny stojak na pokrywki.



Panowie, dbajcie o siebie. Włosy z uszu i nosa da się szybko i wygodnie usuwać za pomocą specjalnego trymera. Taki sprzęt znajduje się chociażby w ofercie Xiaomi. Nie jest drogi.



Cena: ok. 23 złote



6. Temperówka do ołówków i kredek na korbkę

Panowie, dbajcie o siebie. Włosy z uszu i nosa da się szybko i wygodnie usuwać za pomocą specjalnego trymera. Taki sprzęt znajduje się chociażby w ofercie Xiaomi. Nie jest drogi.



Korzystasz z ołówków lub kredek? To znaczy, że potrzebujesz temperówki, pozwalającej szybki je naostrzyć. Proponujemy ten oto stylowy gadżet.



Cena: ok. 27 złotych



7. Zewnętrzny bezprzewodowy dzwonek do drzwi

Korzystasz z ołówków lub kredek? To znaczy, że potrzebujesz temperówki, pozwalającej szybki je naostrzyć. Proponujemy ten oto stylowy gadżet.



Zastąp swój aktualny dzwonek do drzwi nowoczesnym dzwonkiem bezprzewodowym z regulowanym poziomem głośności, podświetleniem i aż 32 dźwiękami do wyboru. Jego dodatkową zaletą jest możliwość działania w trybie alarmu.



Cena: ok. 36 złotych



8. Interaktywna piłeczka dla kota

Zastąp swój aktualny dzwonek do drzwi nowoczesnym dzwonkiem bezprzewodowym z regulowanym poziomem głośności, podświetleniem i aż 32 dźwiękami do wyboru. Jego dodatkową zaletą jest możliwość działania w trybie alarmu.



Nie zawsze masz czas pobawić się ze swoim pupilem? Spraw kotu interaktywną piłeczkę wydającą dźwięki. Obudzisz w nim instynkt myśliwego. Kulka potrafi "udawać" żabę, ptaka lub świerszcza.



Cena: ok. 13 złotych



9. Składany stojaczek na smartfona

Nie zawsze masz czas pobawić się ze swoim pupilem? Spraw kotu interaktywną piłeczkę wydającą dźwięki. Obudzisz w nim instynkt myśliwego. Kulka potrafi "udawać" żabę, ptaka lub świerszcza.



Nie odkładaj smartfona na blat - łatwo w ten sposób porysować jego ekran lub tylny panel obudowy. Lepiej odkładać go na dedykowany stojaczek, który przyda się również wtedy, gdy pracujesz przy komputerze i chcesz wykorzystać smartfon jako dodatkowy ekran. Tak, to możliwe.



Cena: ok. 17 złotych



10. Folia imitująca karbon - różne szerokości

Nie odkładaj smartfona na blat - łatwo w ten sposób porysować jego ekran lub tylny panel obudowy. Lepiej odkładać go na dedykowany stojaczek, który przyda się również wtedy, gdy pracujesz przy komputerze i chcesz wykorzystać smartfon jako dodatkowy ekran. Tak, to możliwe.



Folia imitująca karbon ma niezliczone zastosowania. Możesz za jej pomocą okleić na przykład próg w samochodzie lub elementy dekoracyjne wnętrza, które często się rysują lub zbierają odciski palców.



Cena: od ok. 4 złotych



11. Elektroniczny dozownik do mydła Xiaomi



Folia imitująca karbon ma niezliczone zastosowania. Możesz za jej pomocą okleić na przykład próg w samochodzie lub elementy dekoracyjne wnętrza, które często się rysują lub zbierają odciski palców.





Cena: ok. 83 złote



12. Wkrętarka elektryczna BOSCH GO Mini w rewelacyjnej cenie





Jeśli raz skorzystasz z wkrętarki elektrycznej, już nigdy nie sięgniesz po klasyczny śrubokręt. Polecamy lekką i poręczną wkrętarkę Bosch Go Mini. Na AliExpress jest tańsza aż o 100 złotych niż w polskich sklepach.



Cena: ok. 194 złote



13. Cyfrowa waga kuchenna Hoto, przesyłająca dane na smartfona

Elektroniczny dozownik mydła w płynie? Proszę bardzo. Ten od Xiaomi działa znakomicie i wyposażono go w duży i czytelny ekran, prezentujący aktualną temperaturę.Jeśli raz skorzystasz z wkrętarki elektrycznej, już nigdy nie sięgniesz po klasyczny śrubokręt. Polecamy lekką i poręczną wkrętarkę Bosch Go Mini. Na AliExpress jest tańsza aż o 100 złotych niż w polskich sklepach.



Inteligentna waga kuchenna, łącząca się bezprzewodowo ze smartfonem, to idealny prezent dla każdego amatora gotowania. Oczywiście można na niej ważyć także i inne rzeczy. Polecany gadżet prezentuje wyniki z dokładnością do 0,1 grama.



Cena: ok. 97 złotych



14. Skuteczna lampka rowerowa Rockbros

Inteligentna waga kuchenna, łącząca się bezprzewodowo ze smartfonem, to idealny prezent dla każdego amatora gotowania. Oczywiście można na niej ważyć także i inne rzeczy. Polecany gadżet prezentuje wyniki z dokładnością do 0,1 grama.