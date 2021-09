Tanie akcesoria komputerowe w Netto. Lista produktów jest obszerna

Jest w czym wybierać.

Akcesoria komputerowe w Netto

Ergonomiczna podkładka pod mysz (różne kolory) - 15 złotych

Bezprzewodowa myszka komputerowa z nanoodbiornikiem USB - 19 złotych

Podkładka chłodząca pod laptopa - 29 złotych

Mysz Tracer Gamezone XO USB - 29 złotych

Słychawki Tracer Gamezone Explode V3

Klawiatura Tracer Gamezone LocCar z kolorowym podświetleniem LED - 43 złote

Przedłużacz-listwa kostka - 45 złotych

Głośnik Bluetooth Tracer Superbox TWS

Mikrofon Bluetooth z głośnikiem (dwa kolory) - 49 złotych

Klawiatura i myszka komputerowa w zestawie z podświetleniem LED (różne kolory) - 49 złotych

Sprzedawana od 16 września tania elektronika w sklepach Biedronka to tylko jedna z niespodzianek technologicznych tego tygodnia. W zasadzie równolegle, w konkurencyjnej sieci sklepów Netto, ruszyła sprzedaż akcesoriów komputerowych. Lista produktów jest znacznie dłuższa niż w Biedronce, a akcesoria komputerowe z Netto wydają się jeszcze ciekawsze od urządzeń sprzedawanych w popularnych dyskontach należących do firmy Jeronimo Martins.Lista akcesoriów komputerowych w Netto jest wyjątkowo długa, a ich ceny sprawiają wrażenie przystępnych. Nie weryfikowaliśmy jakości żadnego z produktów w naszych testach, ale są one sprzedawane w tak niskich cenach, że... cóż, można zaryzykować ich zakup. Na sklepowych półkach wylądowały: