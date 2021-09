Nowa linia robotów sprzątających Yeedi Vac Series. Niedrogie i funkcjonalne

Łatwiejsze sprzątanie.

Yeedi Vac Max o mocy ssania 3000 Pa

Rynek robotów sprzątających dynamicznie rośnie, a na rynku cyklicznie debiutują nowe produkty. Tym razem swoje nowości postanowiła zaprezentować firma Yeedi.Do tej pory na polskim rynku dostępne były dwa modele: Yeedi k650 , oraz Yeedi 2 Hybrid - oba mieliśmy okazję testować na łamach naszego serwisu. Teraz rodzina chińskich produktów powiększyła się o modele serii Yeedi Vac.Robot sprzątającywyposażony został w inteligentne funkcje, m. in. technologię mapowania wizualnego i czujnik śledzenia podłogi. Według producenta, urządzenie sprząta w uporządkowany i skuteczny sposób, nie uderzając w przeszkody i nie pomijając żadnych miejsc, nawet w ciemności.Szczotka boczna i główna szczotka obrotowa w połączeniu z dużą mocą ssania 2500 Pa zbierają kurz i sierść z dywanów oraz podłóg twardych, zapewniając solidne sprzątanie. Nie mogło też zabraknąć funkcji mopowania.Pojemność zbiornika na kurz wynosi 0.42 l, a dzięki aplikacji Yeedi APP można wybrać tryb pracy, moc ssania, ustawić wirtualną ścianę, itd. Nowością w Yeedi Vac jest funkcja wykrywania dywanów. Czas pracy urządzenia wynosi do 110 minut.Robot sprzątający Yeedi Vac Hybrid wyceniono na 1299 zł , a urządzenie z 2-letnią gwarancją można kupić za pośrednictwem Allegro. Urządzenie współpracuje ze stacją samoopróżniającą Yeedi (sprzedawaną oddzielnie).Producent przygotował też dla osób szukających jeszcze lepszych osiągów. Yeedi Vac Max współpracuje ze stacją samoopróżniającą Yeedi i oferuje duża moc ssania 3000 Pa, która w połączeniu z 4-stopniowym systemem sprzątania zmiatają brud, okruchy, sierść zwierząt i inne zabrudzenia z twardych podłóg i dywanów. Stacja posiada duży zbiornik na kurz o pojemności 2,5 litra, a więc nie trzeba jej zbyt często opróżniać (nawet raz na 30 dni).Dzięki dedykowane aplikacji, robot Yeedi identyfikuje pomieszczenia i tworzy odpowiednią edytowalną mapę domu. Podobnie jak w urządzeniach Xiaomi, można wybrać pomieszczenie do sprzątania czy zaznaczyć docelowy obszar.Yeedi Vac Max wraz ze stacją Yeedi Vac Station wyceniono na 2299 zł Źródło: Yeedi