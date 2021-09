Ujawniono pojemność baterii smartfonów iPhone 13. No i nie zgadniecie co

No pięknie.

iPhone 13 został już zaprezentowany , a my poznaliśmy już jego ceny w Polsce . Tanio nie jest, ale w przypadku niektórych modeli taniej niż w przypadku odpowiadających im smartfonów poprzedniej generacji. To krok w dobrą stronę. Kolejnym krokiem w dobrą stronę, przynajmniej według zapewnień Apple, ma być dłuższy niż u poprzedników czas pracy na baterii. Firma z Cupertino zgodnie z tradycją nie ujawniła pojemności akumulatorów w nowych iPhone'ach, ale te nie są już tajemnicą.Apple podało pojemność baterii w smartfonach iPhone 13 na stronie internetowej Chemtrec. Okazuje się, że producent zrobił co trzeba i zwiększył ją we wszystkich najnowszych urządzeniach. Zamiast jedynie optymalizować oprogramowanie, co było dotychczas popularną praktyką, sięgnął po prawdopodobnie jeszcze skuteczniejsze rozwiązanie sprzętowe. Jak kształtują się zatem nowe wartości?otrzymał baterię 9,57 Wh, w porównaniu do 8,57 Wh w iPhone 12 mini. To wzrost o około 11,6%.Apple zmieściło akumulator 12,41 Wh - iPhone 12 legitymował się baterią o pojemności 10,78 Wh. To wzrost aż o 15%.ma baterię 11,97 Wh. iPhone 12 Pro dysponował baterią 10,78 Wh, identyczną jak w modeli iPhone 12. Oznacza to wzrost o 11%.Największy i najdroższy smartfon Applema baterię o pojemności 16,75 Wh. To rekordowe 18% więcej niż w zeszłorocznym iPhone 12 Pro Max, który miał w środku baterię 14,13 Wh.Apple podaje na swojej stronie internetowej, że iPhone 13 Pro Max ma umożliwiać 28 godzin ciągłego odtwarzania wideo. Nawet najmniejszy 5,4-calowy iPhone 13 mini powinien osiągnąć wynik na poziomie 17 godzin oglądania wideo o tych samych parametrach. Oczywiście realne wykorzystanie powinno być zupełnie inne, więc z ocenami powinniśmy się wstrzymać do czasu opublikowania pierwszych niezależnych testów. Zwiększenie pojemności baterii jest właściwym posunięciem, ale wiąże się z pewnym mankamentem.Większy akumulator to także większa grubość urządzenia oraz większa jego waga. Smartfony iPhone 13 są nieco masywniejsze od poprzedników, ale... może to dobrze, że w końcu czas pracy na baterii może stać na przyzwoitym poziomie?Źródło: Chemtrec