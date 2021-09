Honor nawiązuje współpracę z Microsoftem. Wkrótce laptop z Windowsem 11

Coraz mocniejsza pozycja byłej podmarki Huaweia.

Amerykańscy politycy mają wątpliwości

Sukcesy Honora nie cieszą jednak wszystkich. Grupa polityków z Partii Republikańskiej wystosowała niedawno wniosek do Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych o przyjrzenie się Honorowi pod kątem ewentualnych sankcji. Powodem ma być podejrzenie, że za kulisami wciąż stoi Huawei, a transakcja przejęcia przez zewnętrzny podmiot była tylko sposobem na uwolnienie Honora od ograniczeń nałożonych przez amerykański rząd.



Póki co, nie podjęto żadnych konkretniejszych kroków w tej sprawie, ale eksperci z pewnością przyglądają się rozwojowi sytuacji i analizują możliwe powiązania z byłą firmą matką.



Jak na razie, wydaje się, że Honor nie bierze pod uwagę złych scenariuszy. Firma ma ambitne plany, ogromne zaplecze i najpewniej dopiero się rozkręca. Jeśli dobrze to rozegra, niewykluczone, że za jakiś czas zajmie pozycję, którą przed kilkoma laty miał w Europie Huawei.



Odkąd Honor oficjalnie odłączył się od Huawei, firmy zaczęły kroczyć różnymi ścieżkami. Naznaczony sankcjami Huawei skupił się na rozwoju własnej platformy mobilnej i zapewnieniu sobie możliwie największej samowystarczalności, a Honor, korzystając z braku ograniczeń, powrócił do współpracy z Google i resztą zagranicznych partnerów. Właśnie ogłoszono, że do ich grona dołączył Microsoft.Współpraca wydaje się mieć duże znacznie dla obu firm, bo w celu jej ogłoszenia zorganizowano specjalną konferencję, na której doszło do spotkania ich przedstawicieli: George’a Zhao, dyrektora generalnego Honora i dr Hou Yanga, szefa chińskiego oddziału Microsoftu.Według oficjalnego komunikatu, producenci będą współpracować w zakresie wdrażania chmury Microsoft, komputerów osobistych i mobilnych, a także innych technologii. Korporacja ma pomóc w optymalizowaniu oprogramowania urządzeń mobilnych, a Honor wdroży usługi tłumaczenia mowy i AI oparte na Microsoft Azure, które będą wykorzystywane do obsługi inteligentnego asystenta o osobliwej nazwie - YOYO.Pierwszym namacalnym efektem współpracy ma być laptop MagicBook V 14, który będzie jednym z pierwszych urządzeń na rynku, z fabrycznie zainstalowanym Windowsem 11. Jego premiera odbędzie się już 26 września.