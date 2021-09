Kamery samochodowe Nextbase debiutują w Polsce. To ekstraklasa wideorejestratorów

Mają kilka ciekawych cech.



Wczoraj na Torze Modlin odbyła się polska premiera kamer samochodowych Nextbase, która była zarazem ogłoszeniem debiutu lidera europejskiego rynku wideorejestratorów w naszym kraju. Nextbase może się pochwalić aż 60% udziałów w sprzedaży na europejskim rynku wzmiankowanych urządzeń. Byliśmy obecni na tym wydarzeniu i mogliśmy przekonać się co do tego, jak działają produkty z nowej serii 2. w praktyce. Do sprzedaży w Polsce trafi łącznie sześć modeli - 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW oraz najnowsza 622GW o rozdzielczości 4K.



Kamery Nextbase w Polsce wyróżniają się na tle innych produktów

W skład oferty produktowej Nextbase w Polsce wchodzi nowa, druga seria urządzeń – Nextbase 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW i 622GW. Wszystkie urządzenia oferują inteligentny tryb parkowania, a modele z oznaczeniem GW wyposażono w moduły GPS (10 Hz) i Wi-Fi (5 GHz w przypadku modelu 622GW). Firma koncentruje się na zapewnieniu najwyższej możliwej jakości obrazu bez względu na porę dnia oraz warunki atmosferyczne. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu autorskiego oprogramowania, kilku sprytnych rozwiązań oraz współpracy z firmą Ambarella – wiodącym producentem półprzewodników na świecie. Najdroższa z kamer dysponuje nawet optyczną stabilizacją obrazu, nagrywaniem w 4K i możliwością rejestrowania obrazu w trybie super slow motion w 120 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p.



Wczoraj na Torze Modlin odbyła się polska premiera kamer samochodowych Nextbase, która była zarazem ogłoszeniem debiutu lidera europejskiego rynku wideorejestratorów w naszym kraju. Nextbase może się pochwalić aż 60% udziałów w sprzedaży na europejskim rynku wzmiankowanych urządzeń. Byliśmy obecni na tym wydarzeniu i mogliśmy przekonać się co do tego, jak działają produkty z nowej serii 2. w praktyce. Do sprzedaży w Polsce trafi łącznie sześć modeli - 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW oraz najnowsza 622GW o rozdzielczości 4K.W skład oferty produktowej Nextbase w Polsce wchodzi nowa, druga seria urządzeń – Nextbase 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW i 622GW. Wszystkie urządzenia oferują inteligentny tryb parkowania, a modele z oznaczeniem GW wyposażono w moduły GPS (10 Hz) i Wi-Fi (5 GHz w przypadku modelu 622GW). Firma koncentruje się na zapewnieniu najwyższej możliwej jakości obrazu bez względu na porę dnia oraz warunki atmosferyczne. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu autorskiego oprogramowania, kilku sprytnych rozwiązań oraz współpracy z firmą Ambarella – wiodącym producentem półprzewodników na świecie. Najdroższa z kamer dysponuje nawet optyczną stabilizacją obrazu, nagrywaniem w 4K i możliwością rejestrowania obrazu w trybie super slow motion w 120 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p.





"Cieszymy się, że z naszymi wysokiej klasy kamerami samochodowymi debiutujemy na polskim rynku. To dla nas idealne miejsce do rozwoju terytorialnego obszaru naszego działania. Polska jest rynkiem z dużą chłonnością i miejscem dla nowego gracza klasy premium. Przychodzimy z unikalną technologię, która wzniesie branżę wideo rejestratorów jazdy na wyższy poziom. Z niecierpliwością czekamy na to, aby pomóc polskim kierowcom nie tylko jeździć mądrzej, ale przede wszystkim bezpieczniej" - powiedział Richard Browning, dyrektor generalny Nextbase.



Ciekawe technologie na pokładzie kamer Nextbase

Wśród ciekawych technologii, które zwróciły naszą uwagę w trakcie premiery na czoło wysuwa się Emergency SOS. Nie skłamię pisząc, że może ona uratować niejedno życie. W momencie wykrycia kolizji służby ratunkowe zostają automatycznie powiadomione o wypadku oraz o dokładnej lokalizacji pojazdu za sprawą wbudowanego w kamerę nadajnika GPS (po sparowaniu ze smartfonem). Uużytkownik może wcześniej wprowadzić w system informacje medyczne takie jak grupa krwi czy historia chorób. Wysłanie powiadomienia można oczywiście anulować. Działa to identycznie do systemów SOS w nowych samochodach. Nextbase współpracuje tu nawet z tą samą firmą, co koncerny motoryzacyjne - operatorem jest Bosch.







Drugim bardzo interesującym wyróżnikiem jest modułowość kamer Nextbase. W sprzedaży dostępne są kompatybilne ze sobą kamery oferujące rejestrowanie widoku bezpośrednio z wnętrza auta oraz kamery cofania. Wystarczy zsynchronizować je z główną kamerą i... gotowe.



Nextbase 622GW. | Źródło: Nextbase- powiedział Richard Browning, dyrektor generalny Nextbase.Wśród ciekawych technologii, które zwróciły naszą uwagę w trakcie premiery na czoło wysuwa się Emergency SOS. Nie skłamię pisząc, że może ona uratować niejedno życie. W momencie wykrycia kolizji służby ratunkowe zostają automatycznie powiadomione o wypadku oraz o dokładnej lokalizacji pojazdu za sprawą wbudowanego w kamerę nadajnika GPS (po sparowaniu ze smartfonem). Uużytkownik może wcześniej wprowadzić w system informacje medyczne takie jak grupa krwi czy historia chorób. Wysłanie powiadomienia można oczywiście anulować. Działa to identycznie do systemów SOS w nowych samochodach. Nextbase współpracuje tu nawet z tą samą firmą, co koncerny motoryzacyjne - operatorem jest Bosch.Drugim bardzo interesującym wyróżnikiem jest modułowość kamer Nextbase. W sprzedaży dostępne są kompatybilne ze sobą kamery oferujące rejestrowanie widoku bezpośrednio z wnętrza auta oraz kamery cofania. Wystarczy zsynchronizować je z główną kamerą i... gotowe.