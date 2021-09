Rewolucyjny procesor i mniejsza bateria. Wiemy coraz więcej o Galaxy S22

Samsung może w kilku kwestiach zaskoczyć.

Nowy procesor i aparat

Bardzo możliwe, że zmiany w pojemności akumulatorów są jednak przemyślane, a czas pracy na jednym ładowaniu nie ulegnie pogorszeniu. Różnice może bowiem nadrobić nowy chipset Exynos 2200, który ma wykazać się znacznie większą energooszczędnością. Układ będzie składał się z rdzenia głównego Cortex-X2 taktowanego zegarem 2,9 GHz, trzech rdzeni 2,8 GHz Cortex-A710 i czterech dodatkowych 2,2 GHz Cortex-A510. Za możliwości graficzne będzie odpowiadało GPU opracowane przez firmę AMD, obsługujące technologię RDNA 2.



Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, S22 ma zostać wyposażony w autorski sensor 108 MP z optyczną stabilizacją, który będzie wspierany przez trzy dodatkowe jednostki 12 MP (ultraszerokokątną, 2 x teleobiektyw). Na froncie mamy znaleźć 40 MP, które standardowo umieszczone zostanie na widocznej wysepce - na aparat pod ekranem przyjdzie nam jeszcze poczekać.



Mimo, że do premiery nowej generacji flagowców Samsunga zostało sporo czasu, bo mówi się wstępnie, że zadebiutują na początku przyszłego roku, w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na ich temat. Dzięki tym informacjom, mamy już ogólny pogląd na to, jak będzie wyposażony kolejny Galaxy.Jednym z najświeższych przecieków jest ten, dotyczący baterii. Jak podaje serwis GalaxyClub, podstawowa wersja flagowca będzie wyposażona w akumulator o oznaczeniu EB-BS901ABY. To jednostka z minimalną pojemnością wynoszącą 3590 mAh. Choć ten parametr nie przesądza o ostatecznych możliwościach, może pośrednio na nie wskazywać. Wystarczy chociażby spojrzeć na minimalną pojemność ogniwa modelu S21, która wynosiła 3880 mAh, a finalnie w telefonie cechowała się 4000 mAh. Analogicznie, bateria S22 może więc mieć 3700 lub 3800 mAh.Co więcej, według tego samego źródła, nieco mniejszy będzie też akumulator w wersji Plus, który tym razem ma mieć pojemność 4500 mAh (4800 mAh w S21 Plus). Producent oszczędzi jedynie wariant Ultra, gdzie bateria ma nie ulec zmianie względem poprzednika.Rozczarowaniem może okazać się również prędkość ładowania. Podczas gdy mocarna konkurencja z Chin może już pochwalić się obsługą 120 W , Samsung w najwyższej wersji ma zaoferować jedynie 45 W.