Co zamiast Steam Deck? GPD Win Max 2021 odpali gry będąc pełnoprawnym PC na Windowsie

GPD Win Max 2021 jak Steam Deck, ale z klawiaturą, touchpadem i Windowsem 10

Od czasu zapowiedzi przenośnego minikomputera do gier w formie konsoli handheld od Valve, czyli Steam Deck, gracze zaczęli mocniej rozważać możliwość takiego typu rozgrywki. Valve ze swoim Steam Deckiem wcale nie było pierwsze. Są wręcz firmy, które specjalizują się w komputerach tego typu. Na pewno najbardziej znany jest GPD i jego seria GPD Win. Edycja Max dostała kolejne usprawnienia.Już wiosną pisaliśmy oz nowszymi układami, w typ pierwszy raz w historii procesorem od AMD (wcześniej były jednorazowe przymiarki do czerwonych, ale finalnie znów postawiono na Intela), jednak dopiero od relatywnie niedawna można go zamówić w przedsprzedaży na Indiegogo. Pokrótce to podobnie jak Steam Deck minilaptop o konstrukcji zbliżonej do przenośnej trzymanej w rękach konsoli do gier. Jednak GPD wyglądem bardziej przypomina tradycyjny komputer przenośny niż propozycja Valve. Poza wbudowanym gamepadem oferuje też klawiaturę i touchpada, czego brak u Valve. Poza tym pracuje pod kontrolą Windowsa 10, a nie specjalnej edycji Linuxa zintegrowanej ze Steam.