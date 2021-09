PlayStation 5 już ze wsparciem dla dysków SSD M.2

Dobre wieści.

PlayStation 5 – wsparcie dla dysków SSD M.2

PlayStation 5 – wymagania dla dysków M.2. | Źródło: Sony

PlayStation 5 – inne nowości

Kontroler PS5 pozwala o zmierzyć akustykę pomieszczenia. | Źródło: Sony

Jak informowaliśmy ledwie dwa dni temu, Sony przygotowywało dużą, wrześniową aktualizację dla oprogramowanie PlayStation 4. Aktualizacja ta miała wprowadzić istotne zmiany, z których wiele poważnie wpłynęłoby na wygodę korzystania z konsoli. Tak się składa, iż już ona zadebiutowała. Koniecznie skorzystaj z jej dobrodziejstw.Rzecz jasna, nie możemy nie przypomnieć, co takiego przyniosła nowa aktualizacja systemu PlayStation 5. Po pierwsze, dzięki niej konsola zaczęła akceptować dyski SSD M.2. Dyski SSD M.2 oferują znacznie większą przepustowość, niż dyski SSD w wariancie SATA i mSATA. Od teraz także dysk SSD M.2 można umieścić w dodatkowym porcie na dysk PlayStation 5. Port ten jest aktywny od końca lipca bieżącego roku i zdecydowanie warto z niego korzystać, gdyż podstawowe 825 GB pamięci to niezbyt dużo, biorąc pod uwagę rozmiary dzisiejszych gier.Jak umieścić dysk SSD M.2 w konsoli PlayStation 5? To naprawdę proste. Sony opublikowało odpowiednią instrukcję w formie skróconej i dłuższej, w postaci dwóch filmów.Co istotne, dysk SSD M.2 musi spełniać pewne wymagania, aby działać w parze z PlayStation 5. Sony je rzecz jasna opublikowało: Aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 wprowadziła również wsparcie dla dźwięku 3D w przypadku głośników wbudowanych w telewizory. Wcześniej obsługa tej funkcji wymagała odpowiednich słuchawek. Użytkownicy mogą zmierzyć akustykę swojego pokoju i dostosować do niej ustawienia funkcji, korzystając z mikrofonu wbudowanego w bezprzewodowy kontroler konsoli.Sony zwiększyło także możliwości personalizacji Centrum sterowania, pozwoliło na wyświetlanie i wysyłanie wiadomości do znajomych i grup bezpośrednio z Bazy gry w Centrum sterowania, a także umożliwiło korzystanie z funkcji Remote Play przy wykorzystaniu danych pakietowych zamiast sieci Wi-Fi gdy ta nie jest dostępna.Więcej na temat aktualizacji oprogramowania PlayStation 5 dowiesz się, przechodząc na stronę Sony Źródło: Sony, fot. tyt. Sony