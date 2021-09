Motorola Moto e20. Nie martw się o płynną pracę taniego telefonu z Androidem Go

Tani telefon nie musi być zły, Motorola Moto e20 zapewni wszystkie ważne funkcje

Nie każdy ma możliwość kupienia w sklepie lub u operatora flagowego smartfonu czy po prostu wyjątkowo solidnego średniaka z mocniejszymi aspiracjami. Dla takich użytkowników powstała platforma Android Go, która umożliwia komfortową pracę nawet na stosunkowo podstawowych komponentach.Najnowszą propozycją Motoroli w tym segmencie jest Moto e20. Mimo niskiej ceny oferuje duży ekran IPS 6,5 cala Max Vision HD+ (1600 x 720 px) o ultrapanoramicznych proporcjach 20:9. Całość pracuje pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora UniSoc T606 (2 x A75 + 6 x A55 1.6GHz) z wbudowanym GPU G57 (o taktowaniu 650 MHz). Chip dopełnia 2 GB RAM i 32 GB pamięci na dane (do rozszerzenia kartą microSD). Nie jest to zapierająca dech w piersiach specyfikacja, ale Android 11 Go powinien sprawić, że wszystko zadziała płynnie i bez problemów.