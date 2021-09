Mi Smart Band 6 NFC - płatności zbliżeniowe dostępne w Europie!

Długo wyczekiwana funkcja.

„Wierzymy, że wearables jest ważne dla ekosystemu płatności. Widzimy, jak z płatności plastikowych przechodzimy na mobilne, w tym wearables. Na rynek wchodzi coraz więcej urządzeń umożliwiających płatności. Ponadto, będą one miały takie możliwości, jak zapewnienie nowych sposobów komunikacji, wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstw i zwiększanie naszych interakcji cyfrowo-fizycznych”

„Rozszerzając współpracę na Rosję, Białoruś i Ukrainę, dopiero zaczynamy. W pierwszym etapie zaczniemy działania w 19 nowych regionach.”

Xiaomi współpracuje z Mastercard

Opaski z serii Mi Band cieszą się ogromną popularnością w Polsce i innych europejskich krajach. Użytkownicy doceniają niską cenę, wygodę użytkowania i zaawansowane funkcje do śledzenia codziennej aktywności. Jedynym z niewielu braków, o którym mówi się głośno są płatności zbliżeniowe, do niedawna zarezerwowane wyłącznie dla użytkowników z Chin. Teraz ma to się zmienić - opaska Mi Smart Band 6 z modułem NFC pozwoli wreszcie płacić zbliżeniowo.Omawiana funkcja jest już dostępna w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a teraz zostanie rozszerzona o kolejne 18 rynków. Kiedy zatem zapłacimy zbliżeniowo opaską Xiaomi w Polsce? Tego producent nie zdradził.- komentuje Valerie Nowak, wiceprezes wykonawczy ds. produktów i innowacji, Europa.- dodał.Płatności zbliżeniowe dostępne są dzięki współpracy Xiaomi z Mastercard. Producent podkreśla, że dzięki dodaniu funkcji NFC, nowa wersja oferuje szybki, bezpieczny i wygodny sposób płacenia.Sugerowana cena Mi Smart Band 6 NFC zaczyna się od 54,9 euro (ok. 250 zł). Uzupełnimy artykuł, jak tylko poznamy szczegóły na temat uruchomienia usługi w Polsce.