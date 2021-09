Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro oficjalnie. Pełna bateria w 17 minut!

Kolejne nowości od Xiaomi.



Dziś podczas specjalnego wydarzenia online Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony z serii 11T. Jednocześnie pokazano odświeżoną wersję Xiaomi 11 Lite 5G NE oraz tablet Xiaomi Pad 5.



Producent podkreśla, że koncentruje się na rewolucji w fotografii i wideografii smartfonów, wprowadzając szereg nowych funkcji filmowania w pakiecie „Cinemagic”.



Xiaomi 11T Pro - król szybkiego ładowania

Xiaomi 11T Pro to pierwszy smartfon, który został wprowadzony na globalny rynek z technologią Xiaomi HyperCharge – ładowaniem o mocy 120 W. Technologia umożliwia naładowanie urządzenia z baterią 5000 mAh do 100% w zaledwie 17 minut.



Jest to możliwe dzięki technologiom, takim jak podwójne pompy ładujące (rodzaj konwerterów DC-DC), dwukomorowa struktura baterii, MTW, zastosowanie grafenu w baterii Li-Ion oraz technologia Mi-FC. Według Xiaomi, bezpieczeństwo baterii jest potwierdzone przez certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funkcje ładowania i bezpieczeństwa baterii oraz monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym.







Na pokładzie nie mogło zabraknąć flagowego chipsetu mobilny Qualcomm Snapdragon 888, a na rynku pojawią się aż 3 warianty pojemnościowe: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB



Producent zadbał oczywiście o łączność 5G i WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, podwójne głośniki z Dolby Atmos (SOUND BY Harman Kardon) i wibracje wspierane przez silnik liniowy X-axis. CO ciekawe, smartfon wyposażono w nadajnik IR oraz boczny skaner linii papilarnych.







Smartfon dostępny w kolorach Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue waży 209 gramów przy wymiarach 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm.



Dziś podczas specjalnego wydarzenia online Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony. Jednocześnie pokazano odświeżoną wersję Xiaomi 11 Lite 5G NE oraz tabletProducent podkreśla, że koncentruje się na rewolucji w fotografii i wideografii smartfonów, wprowadzając szereg nowych funkcji filmowania w pakiecie „Cinemagic”.Xiaomi 11T Pro to pierwszy smartfon, który został wprowadzony na globalny rynek z technologią Xiaomi HyperCharge – ładowaniem o mocy 120 W. Technologia umożliwia naładowanie urządzenia z baterią 5000 mAh do 100% w zaledwie 17 minut.Jest to możliwe dzięki technologiom, takim jak podwójne pompy ładujące (rodzaj konwerterów DC-DC), dwukomorowa struktura baterii, MTW, zastosowanie grafenu w baterii Li-Ion oraz technologia Mi-FC. Według Xiaomi, bezpieczeństwo baterii jest potwierdzone przez certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funkcje ładowania i bezpieczeństwa baterii oraz monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym.Na pokładzie nie mogło zabraknąć flagowego chipsetu mobilny Qualcomm Snapdragon 888, a na rynku pojawią się aż 3 warianty pojemnościowe: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GBProducent zadbał oczywiście o łączność 5G i WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, podwójne głośniki z Dolby Atmos (SOUND BY Harman Kardon) i wibracje wspierane przez silnik liniowy X-axis. CO ciekawe, smartfon wyposażono w nadajnik IR oraz boczny skaner linii papilarnych.Smartfon dostępny w kolorach Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue waży 209 gramów przy wymiarach 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm.

Xiaomi 11T Pro / foto. wł.



Na froncie znajdziemy wyświetlacz AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 480 Hz. Panel oferuje jasność średnio 800 nitów, a maks. 1000 nitów.



Ekran chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass Victus. Wyświetlacz ma również szereg funkcji chroniących wzrok przed zmęczeniem, takich jak True Display, która automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do warunków otoczenia, a także Reading Mode 3.0.



Xiaomi 11T Pro to nie tylko flagowa wydajność, ale również potrójny aparat z szerokokątnym obiektywem 108 MP, telemakro 2x i ultraszerokokątnym 120°.







Smartfon może pochwalić się możliwościami filmowania z trybami AI Cinema, nagrywaniem 8K i HDR10+. Pozwala użytkownikom na robienie zdjęć z tą samą technologią inteligentnego ISO, którą można znaleźć w cyfrowych aparatach fotograficznych.



Rekomendowana cena detaliczna za Xiaomi 11T Pro to 649 euro czyli niespełna 3000 zł.



Na froncie znajdziemy wyświetlacz AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 480 Hz. Panel oferuje jasność średnio 800 nitów, a maks. 1000 nitów.Ekran chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass Victus. Wyświetlacz ma również szereg funkcji chroniących wzrok przed zmęczeniem, takich jak True Display, która automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do warunków otoczenia, a także Reading Mode 3.0.Xiaomi 11T Pro to nie tylko flagowa wydajność, ale również potrójny aparat z szerokokątnym obiektywem 108 MP, telemakro 2x i ultraszerokokątnym 120°.Smartfon może pochwalić się możliwościami filmowania z trybami AI Cinema, nagrywaniem 8K i HDR10+. Pozwala użytkownikom na robienie zdjęć z tą samą technologią inteligentnego ISO, którą można znaleźć w cyfrowych aparatach fotograficznych.Rekomendowana cena detaliczna za Xiaomi 11T Pro to



Xiaomi 11T - smartfon do tworzenia treści

Xiaomi 11T różni się od wersji Pro tylko niektórymi aspektami. Urządzenie zasila procesor MediaTek Dimensity 1200-Ultra, a do dyspozycji otrzymujemy baterię 5000 mAh z ładowaniem 67 W, które pozwala osiągnąć 100% w 36 minut.







Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T dostępne są w 3 stylowych kolorach z wykończeniem szczotkowanym: Meteorite Gray, Moonlight White i Celestial Blue.



Xiaomi 11T różni się od wersji Pro tylko niektórymi aspektami. Urządzenie zasila procesor MediaTek Dimensity 1200-Ultra, a do dyspozycji otrzymujemy baterię 5000 mAh z ładowaniem 67 W, które pozwala osiągnąć 100% w 36 minut.Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T dostępne są w 3 stylowych kolorach z wykończeniem szczotkowanym: Meteorite Gray, Moonlight White i Celestial Blue.

Procesor w Xiaomi 11T



Rekomendowana cena detaliczna zaczyna się od 499 euro za Xiaomi 11T i 649 euro za Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 11T dostępny jest w dwóch wariantach, 8GB+128GB, 8GB+256GB. Warianty Xiaomi 11T Pro to 8GB+128GB, 8GB+256GB oraz 12GB+256GB. Polskie ceny poznamy wkrótce.



Xiaomi 11 Lite 5G NE

Chiński producent pokazał też urządzenie, które z pewnością zainteresuje osoby lubiące lekkie i cienkie obudowy. Xiaomi 11 Lite 5G NE to mierzącą zaledwie 6,81 mm i ważącą 158 gramów konstrukcja.



Dzięki 6,55-calowemu wyświetlaczowi AMOLED DotDisplay, 10-bitowej obsłudze TrueColor i Dolby Vision,, Xiaomi 11 Lite 5G NE oferuje dobrą jakość obrazu z żywymi kolorami.





Xiaomi 11 Lite 5G NE / foto. Xiaomi



Dzięki głównej kamerze 64 MP, ultraszerokokątnej kamerze 8 MP oraz kamerze telemakro 5 MP nie powinniśmy też narzekać na możliwości fotograficzne. Smartfon jest wyposażony w zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym kino AI, kinowe filtry wideo i nowy tryb Vlog.





Xiaomi 11 Lite 5G NE / foto. wł.





Xiaomi 11 Lite 5G NE / foto. wł.



Smartfon jest wyposażony w platformę Qualcomm Snapdragon 778G 5G i wykorzystuje technologię 5G. Na pokładzie znajdziemy boczny czytnik linii papilarnych Arc, wibracyjny silnik liniowy Z-axis, baterię o pojemności 4250 mAh, szybkie ładowanie 33 W, podwójne głośniki, NFC, Bluetooth 5.2 czy nadajnik IR.







Rekomendowana cena detaliczna zaczyna się od 369 euro. Xiaomi 11 Lite 5G NE występuje w trzech wariantach pamięci, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256GB, i będzie dostępny do kupienia w oficjalnych kanałach Xiaomi.



Rekomendowana cena detaliczna zaczyna się od 499 euro za Xiaomi 11T i 649 euro za Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 11T dostępny jest w dwóch wariantach, 8GB+128GB, 8GB+256GB. Warianty Xiaomi 11T Pro to 8GB+128GB, 8GB+256GB oraz 12GB+256GB. Polskie ceny poznamy wkrótce.Chiński producent pokazał też urządzenie, które z pewnością zainteresuje osoby lubiące lekkie i cienkie obudowy. Xiaomi 11 Lite 5G NE to mierzącą zaledwie 6,81 mm i ważącą 158 gramów konstrukcja.Dzięki 6,55-calowemu wyświetlaczowi AMOLED DotDisplay, 10-bitowej obsłudze TrueColor i Dolby Vision,, Xiaomi 11 Lite 5G NE oferuje dobrą jakość obrazu z żywymi kolorami.Dzięki głównej kamerze 64 MP, ultraszerokokątnej kamerze 8 MP oraz kamerze telemakro 5 MP nie powinniśmy też narzekać na możliwości fotograficzne. Smartfon jest wyposażony w zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym kino AI, kinowe filtry wideo i nowy tryb Vlog.Xiaomi 11 Lite 5G NE / foto. wł.Xiaomi 11 Lite 5G NE / foto. wł.Smartfon jest wyposażony w platformę Qualcomm Snapdragon 778G 5G i wykorzystuje technologię 5G. Na pokładzie znajdziemy boczny czytnik linii papilarnych Arc, wibracyjny silnik liniowy Z-axis, baterię o pojemności 4250 mAh, szybkie ładowanie 33 W, podwójne głośniki, NFC, Bluetooth 5.2 czy nadajnik IR.Rekomendowana cena detaliczna zaczyna się od 369 euro. Xiaomi 11 Lite 5G NE występuje w trzech wariantach pamięci, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256GB, i będzie dostępny do kupienia w oficjalnych kanałach Xiaomi.

Źródło: Xiaomi