Sprzęt DEKO dla majsterkowiczów w promocji na AliExpress

Akcesoria dla Pana domu.

1. Poziomica laserowa DEKO 12 linii

2. Wiertarka DEKO

3. Spawarka elektryczna DEKO

4. Poziomica laserowa DEKO LL5

5. Zestaw narzędzi DEKO

6. Młotowiertarka DEKO

7. Wiertarka DEKO 20V

Źródło: AliExpress





Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj zestawienie świeżych promocji na platformie AliExpress. Mamy nadzieję, że przypadną Wam do gusty i zachęcamy do zapoznania się z ofertą.Poziomica laserowa klasy 2 generująca 12 linii, które są widoczne do. Urządzenie automatycznie nanosi poziom (zakres: +/- 4 stopnie), a akumulator litowo-jonowy 3.6V 3000 mAh zapewnia do 6 godzin pracy. Sprzęt może działać w temperaturach od 0 do 50 stopni Celsjusza.Poziomicę laserową kupimy za 224 złote korzystając z kuponu rabatowego na tej stronie . Wysyłka z Polski.Wiertarka oferuje regulowaną prędkość obrotową w zakresie. przy momencie obrotowym wynoszącym. Sprzęt sprawdzi się przy wierceniu w drewnie, metalu oraz plastiku. Na urządzeniu zamontowano światełko LED, które pomaga pracować przy słabym oświetleniu.Wiertarkadostępna za 115 złotych . Wysyłka z Polski. Aby uzyskać podaną cenę, korzystamy z kuponu rabatowego z tej strony Spawarka od firmy DEKO nadaje się do spawania stali stopowej, nierdzewnej, węglowej, miedzi, stopów miedzi oraz innych metali nieżelaznych. Urządzenie wykonane w technologii IGBT dzięki czemu jest mniejsza i lżejsza od standardowych urządzeń tego typu. Producent wyposażył spawarkę w trzy otwory wentylacyjne oraz wentylator by utrzymać odpowiednią temperaturę urządzenia podczas pracy. Wydajność sprzętu określana jest na 85%, a cykl pracy na 60%.Spawarkadostępna jest za 317 złotych . Wysyłka z Polski. Kod rabatowy pobierzemy z tej strony LL5 jest w stanie wygenerować 5 linii i 6 punktów. Zakres roboczy urządzenia to 30 metrów przy wykorzystaniu detektora. Dzięki obrotowej podstawie możemy obracać poziomicą w zakresie 0 - 360 stopni. Urządzenie może dokonać samopoziomowania w zakresie +/- 3 stopni.Poziomica laserowadostępna jest za. Wysyłka z Polski. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego Zestaw narzędzi przydatnych dla każdego majsterkowicza. Znajdziemy tu m.in. śrubokręt, młotek, cęgi, imbus i wiele innych przydatnych narzędzi. Wszystko to jest zamknięte w wytrzymałej walizce.Zestaw narzędzikupimy za 164 złote . Wysyłka z Polski. Cenę obniżymy korzystając z kuponu rabatowego Młotowiertarka osiągającą maksymalną prędkość obrotową na poziomie. Urządzenie oferuje kilka trybów pracy, które pozwalają nam dopasować ją do naszych potrzeb. Komfort pracy zwiększa antypoślizgowy uchwyt, a samo urządzenie jest łatwe w transporcie dzięki walizce dodawanej do zestawu.Młotowiertarkadostępna za 195 złotych . Wysyłka z Polski. Cenę obniżymy korzystając z kuponu rabatowego Wiertarka jest w stanie osiągnąć maksymalny moment obrotowydzięki zastosowaniu ulepszonego silnika bezszczotkowego. Prędkość obrotową regulujemy za pomocą jednego przycisku. Do wyboru mamy prędkości 0 - 450 obr./min lub 0 - 1700 obr./min. Urządzenie jest stosunkowo lekkie, gdyż waży tylko 1,20 kg. Producent zamonotwał światełko LED na podstawce by ułatwić pracę w warunkach słabego oświetlenia. Za pomocą tej wiertarki możemy wkręcać śruby oraz wiercić w drewnie, ścianie lub plastiku.Wiertarkękupimy za. Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę obniżymy za pomocą kodu rabatowego