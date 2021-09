Acer: pierwszy na świecie laptop stworzony z recyklingu wkrótce w sprzedaży

Laptop w stylu zero waste.

Przemyślana i ekologiczna konstrukcja

- Acer Aspire Vero to pierwszy laptop oparty o założenia naszej autorskiej platformy Acer – Earthion, której główną ideą jest pomóc społeczeństwu sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska. Co więcej, dołączając do inicjatywy RE100, zobowiązaliśmy się, że do 2035 przejdziemy w 100% na odnawialne źródła energii. Vero jest pierwszym urządzeniem, które jest częścią tego zobowiązania, jest również bardzo dobrym przykładem jak powinny wyglądać urządzenia przyszłości zorientowane na ekologię -

Specyfikacja i cena Aspire Vero

Procesor: Intel Core i5-1155G7 / Intel® Core™ i7-1195G7

Ekran: przekątna ekranu 15.6", 1920 x 1080, FHD IPS SlimBezel PCR

Pamięć RAM: 4 GB DDR4 Memory+4 GB DDR4 Memory

Dysk: 512GB PCIe NVMe SSD

Bateria: 48Wh

Łączność: Intel Wireless Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Już pod koniec listopada w Polsce pojawi się pierwszy w pełni stworzony z surowców odnawialnych notebook Acer Aspire Vero. Producent podkreśla, że jest to zdecydowany krok w stronę produkcji sprzętu przyjaznego środowisku. Co więcej, jest to pierwsze urządzenie, które realizuje założenia autorskiej platformy Acer – Earthion.Aspire Vero został zaprezentowany na konferencji GPC 2021 przede wszystkim jako laptop łatwy w naprawie i modernizacji, a także w późniejszym recyklingu. Są to ważne aspekty, które muszą być spełnione przez urządzenie zaprojektowane w myśl zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.W konstrukcji zastosowano połącznie kolorów, efektu pigmentowania oraz niepolerowanej tekstury służy odzwierciedleniu ziemistego, ekologicznego stylu. Uwagę przykuwa przekaz zawarty w odwróconych oznaczeniach klawiszy “R” oraz “E”, jest to bezpośrednie nawiązanie do teorii “3R” związanej z odpowiedzialną gospodarką odpadami (z angielskiego “Reduce, Reuse i Recycle”).komentuje Michał Senkowski, Product Manager w Acer Polska.Laptop jest wykonany z przetworzonego plastiku PCR (post-consumer-recycled). Wybór tego materiału nie jest przypadkowy, plastik PCR jest wydajnym rozwiązaniem, które ogranicza emisję dwutlenku węgla aż o 20% w porównaniu ze standardowym plastikiem.Acer zadbał również o ekologiczne opakowanie laptopa. Aspire Vero będzie sprzedawany w pudełku, które wykonane jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego w 100% z recyklingu. Nie posiada zbędnych naklejek i etykiet, dzięki czemu po rozpakowaniu może być ponownie oddane do przetworzenia. Co więcej, wszystkie elementy graficzne widoczne na pudełku są drukowane z wykorzystaniem tuszu sojowego.Dane techniczne wskazują, że mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej półki. Poniżej znajdziecie szczegóły.Acer Aspire Vero w sprzedaży pojawi się na przełomie listopada i grudnia. Produkt będzie dostępny w x-kom, w zależności od modelu ceny będą wahać się