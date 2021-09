Słuchawki Sennheiser CX Plus True Wireless. Wysoka klasa dźwięku bez kompromisów

Jeden z czołowych światowych producentów słuchawek różnego typu, niemiecka firma Sennheiser, proponuje kolejny dokanałowy bezprzewodowy model o wysokiej jakości dźwięku. Słuchawki Sennheiser CX Plus True Wireless już wkrótce będzie można znaleźć w polskich sklepach.Sennheiser podkreśla, że jego słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w przystępnej cenie. "Jest to możliwe dzięki przetwornikowi TrueResponse, wykorzystującemu technologię znaną z audiofilskich rozwiązań niemieckiego producenta. Opracowany specjalnie dla segmentu premium gwarantuje wysokiej jakości dźwięk stereo z głębokimi basami, naturalnymi średnimi i czystymi górnymi tonacjami."

Firma podkreśla wysoką jakość dźwięku i dobrą wygodę swoich słuchawek / Foto: Sennheiser

Kilka inteligentnych funkcji i nowoczesne wsparcie dla połączenia Bluetooth

W bardzo dobrej jakości słuchawkach nie powinno zabraknąć aktywnej redukcji szumów (wspomagają ją 4 party silikonowych wkładek). Takowa też znajduje się w CX Plus True Wireless, ale wzbogacona o Transparent Hearing. Dzięki niej w razie potrzeby można usłyszeć dźwięki z zewnątrz bez konieczności wyjmowania z uszu słuchawek. Każda z nich zaopatrzona jest w parę podwójnych mikrofonów zapewniających dobre wychwytywanie mowy. Co ciekawe, każda ze słuchawek może pracować także oddzielnie.Wbudowane panele dotykowe umożliwiają sterowanie systemem audio, podłączeniami czy asystentem głosowym z telefonu. Użytkownicy powinni docenić funkcje inteligentnej pauzy, która automatycznie zatrzymuje odtwarzaną muzykę, kiedy wyjmujemy słuchawki z uszu. Po ich ponownych włożeniu znów powinna zagrać muzyka. Podobnie jest z etui. Słuchawki samoistnie włączają się i wyłączają po wyjęciu oraz włożeniu do etui.