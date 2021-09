Apple z nowym podstawowym iPadem i wersją Mini. Wyższa moc, lepsze kamery i inne poprawki

Podczas dzisiejszego pokazu, Apple ogłosiło dwa nowe tablety. Odświeżone edycje dostaną Apple iPad i Apple iPad Mini. Przede wszystkim poprawiono główny układ SoC zarządzający produktami oraz aparaty, ale to nie jedyne zmiany na lepsze.



Więcej mocy w iPadzie z 2021 roku

Najnowsza edycja podstawowego iPada ma cieńsze ramki niż poprzednia odsłona i wydajniejszy procesor Apple A13 Bionic. Do tej pory oferowano iPada z chipem A12. Firma stwierdziła, że różnica w wydajności wynosi 20 proc. względem poprzedniej edycji, a do tego nowy iPad może nawet trzykrotnie prześcignąć najszybszego Chromebooka. Inną poprawką jest chociażby ulepszenie działania tylnego aparatu (8 Mpx) przy słabszym oświetleniu i dopracowanie wychwytywania ostrości zdjęć.



Niestety podstawowy iPad wciąż nie ma bardzo cienkich ramek / Foto: Apple



Funkcja kamery Center Stage (śledzenie użytkownika w kadrze) nie jest już dostępna tylko w wyższych edycjach, a nawet w zaprezentowanym iPadzie podstawowej linii. Przednia matryca otrzymała ultraszeroki kąt i 12 Mpx. Pierwszy raz w podstawowym modelu pojawia się też z Tru Tone. Ekran ekran 10,2 cala powinien być optymalny dla dużej części użytkowników. Łączność ciągle ogranicza się do opcjonalnego LTE, jeszcze nie mamy 5G.



Więcej pamięci i USB-C, ale wciąż tylko LTE

Zrezygnowano z edycji 32 GB, obecnie najmniejsza pojemność na dane, to 64 GB. Tablet jest zgodny z rysikiem Apple Pencil 1 generacji i klawiaturą Smart Keyboard. Bateria iPada 9 generacji ma zapewnić cały dzień na jednym ładowaniu, a energię dostarczymy adapterem 20 W ze złączem USB-C.



Najnowszy podstawowy iPad z obsługą Apple Pencil 1 generacji / Foto: Apple



Urządzenie będzie dostępne w cenie od 329 dolarów (około 1270 złotych w prostym przeliczeniu tylko po kursie dolara) za edycję 64 GB z samym WiFi (opcjonalnie LTE i aż 256 GB na dane). Apple do wyboru zaoferuje wariant srebrny, szary i złoty.



iPad mini coraz bliżej wyższych modeli

Wizualnie nowy iPad mini prezentuje się nieco podobnie do zeszłorocznego iPada Air. Ma cieńsze ramki i nie znajdziemy w nim przycisku Home czy funkcji Face ID. Za to czujnik Touch ID umieszczono w przycisku odpowiedzialnym za uśpienie i wybudzanie. Za jego pomocą odblokujemy iPada mini czy autoryzujemy różne aplikacje i zakupy.



Czujnik Touch ID w przycisku aktywującym i usypiającym tablet w wersji mini / Foto: Apple



Tradycyjnie moc procesora jest większa w stosunku do poprzednika. iPad mini 6 generacji został wyposażony w znany z iPhona 13 chip A15 Bionic z aż 40 proc. lepszą wydajnością CPU i 80 proc. szybszym GPU. Co ważne, łączność jest w nowoczesnym wydaniu - WiFi 6 ax oraz opcjonalne 5G. Podobnie jak zwykły iPad, nowy mini także współpracuje z rysikiem Apple Pencil, ale 2 generacji.



Także iPad mini doczekał się USB-C

Możliwości fotograficzno-filmowe są jeszcze lepsze niż w nowym zwykłym iPadzie. Moduł kamery ma 12 Mpx, a wspiera go lampa błyskowa Tru Tone oraz obsługuje ulepszony Smart HDR. Nie jest dla niego problemem nagrywanie wideo w 4K czy w przypadku przedniego modułu – już wspominana funkcja Center Stage. W kwestii ekranu 8,3 cala Liquid Retina warto podkreślić jeszcze raz jego niewielkie ramki.



Apple zapewnia kilka wersji kolorystycznych iPada mini do wyboru / Foto: Apple



Podobnie jak w przypadku wyżej opisywanego modelu, tablet naładujemy zasilaczem 20 W ze złączem USB-C. Cieszy coraz szersze ustandaryzowanie i rezygnacja z własnego złącza Apple. Ceny za najniższy wariant będą zaczynać się od 499 dolarów (w prostym przeliczeniu uwzględniającym tylko kurs dolara, to około 1925 złotych). Dostępne pojemności, to 63 GB i 256 GB, a kolory - różowy, purpurowy, szary i (tego koloru nie będę tłumaczył ani interpretował) starlight. Oba modele można zamawiać już w przedsprzedaży (przynajmniej w USA).



Podobnie jak w przypadku wyżej opisywanego modelu, tablet naładujemy zasilaczem 20 W ze złączem USB-C. Cieszy coraz szersze ustandaryzowanie i rezygnacja z własnego złącza Apple. Ceny za najniższy wariant będą zaczynać się od 499 dolarów (w prostym przeliczeniu uwzględniającym tylko kurs dolara, to około 1925 złotych). Dostępne pojemności, to 63 GB i 256 GB, a kolory - różowy, purpurowy, szary i (tego koloru nie będę tłumaczył ani interpretował) starlight. Oba modele można zamawiać już w przedsprzedaży (przynajmniej w USA).

Źródło i foto: Apple / 9to5Mac

W nowych iPadach króluje USB-C.