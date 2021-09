iPhone 13 zaprezentowany. Nowe smartfony Apple – czy czujesz ich magię?

Oto są.

iPhone 13 i iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max

Ceny iPhone 13 w Polsce

iPhone 13 mini 128 GB — 3599 zł

iPhone 13 mini 256 GB — 4099 zł

iPhone 13 mini 512 GB — 5099 zł

iPhone 13 128 GB — 4199 zł

iPhone 13 256 GB — 4699 zł

iPhone 13 512 GB — 5699 zł

iPhone 13 Pro 128 GB - 5199 zł

iPhone 13 Pro 256 GB - 5699 zł

iPhone 13 Pro 512 GB - 6699 zł

iPhone 13 Pro 1 TB - 7699 zł

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 5699 zł

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 6199 zł

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 7199 zł

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 8199 zł

Źródło: AppleSmartfony iPhone 13 (6,1") i iPhone 13 mini (5,4") współdzielą ekran OLED przywodzący na myśl ten z iPhone'a X, z pokaźnym, niezbyt pięknym notchem. Wyświetlacze są na szczęście podobne tylko na pierwszy rzut oka. Nowe panele o jasności 800 nitów osiągają szczytowo 1200 nitów w trybie HDR. Piękne wyniki, o których posiadacze iPhone X mogą jedynie pomarzyć. Niemałym rozczarowaniem jest odświeżanie ekranu na poziomie jedynie 60 Hz. Za coś ekstra trzeba dopłacić.Źródło: AppleO wydajność smartfonów iPhone 13 dba najnowszy układ Apple A15 Bionic, według zapewnień Apple nawet o 50% wydajniejszy niż poprzednik w przypadku procesora i 30% w przypadku GPU. Na konferencji nie podano ilości RAM, do czego firma z Cupertino zdążyła nas już przyzwyczaić. Szkoda, że Apple po raz kolejny nie zdradziło pojemności akumulatora, ograniczając się jedynie do zdawkowych informacji o tym, że iPhone 13 przepracuje 2,5 godziny dłużej na pojedynczym ładowaniu, a najtańszy iPhone 13 mini - 1,5 godziny.Źródło: AppleNie wszyscy będą zadowoleni z faktu, że Apple w iPhone 13 i iPhone 13 mini postawiło jedynie na dwa aparaty główne - sensor podstawowy 12 Mpix (piksel 1,7 um, obiektyw f/2.6, 26 mm) oraz moduł 12 Mpix z obiektywem szerokokątnym (jasność f/2.4, kąt widzenia 120 stopni). Dobra wiadomość: aparat głównym otrzyma optyczną stabilizację matrycy, co nie jest niczym niezwykłym w świecie smartfonów z Androidem, ale w wypadku telefonów z iOS do tej pory zarezerwowane było dla najdroższych modeli. Na trzy oczka liczyć mogą wyłącznie przyszli użytkownicy iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max.Oba urządzenia trafią do sprzedaży w wariantach ze 128, 256 i 512 GB pamięci na dane.Ekrany o adaptacyjnej częstotliwości odświeżania obrazu do 120 Hz (od zaledwie 10 Hz) będą wyróżnikiem droższych modeli iPhone 13 Pro (6,1") oraz iPhone 13 Pro Max (6,7"). Cechują się one wyższą od mniejszych urządzeń jasnością - producent obiecuje tutaj 1000 nitów w standardowym trybie oraz - ponownie - 1200 nitów szczytowo w trybie HDR.Źródło: AppleMiłośnicy fotografii mobilnej w smartfonach iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max oprócz modułów znanych z tańszych smartfonów Apple iPhone 13 znajdą także moduł z obiektywem portretowym oraz dodatkowy czujnik LiDAR.Źródło: AppleW przypadku czasu pracy na baterii sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku iPhone 13 i iPhone 13 mini. Oznacza to 1,5 godziny dłuższy czas pracy na baterii w przypadku iPhone 13 Pro oraz 2,5 godziny w wypadku iPhone 13 Pro Max.iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max dostępne będą w wariantach z 128, 256, 512 GB oraz aż 1 TB pamięci na dane.Oficjalne ceny Apple iPhone 13 w Polsce wynoszą:Źródło: Apple