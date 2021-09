Sony zaprezentowało trzy nowe produkty premium audio. Idealne dla kinomaniaków

Nowości multimedialne od giganta.

Technologia 360 Reality Audio

Sony HT-A7000

System DSSE Extreme

Acoustic Center Sync

Sound Field Optimization

Nowe Soundbary HT-A7000 i HT-A5000

Sony HT-A5000

Sony HT-A700

Sony A5000 oraz SWB3 i RS3

Sony HT-A9

Sony HT-A9

Sony w ostatnich kilku tygodniach systematycznie prezentuje najnowsze produkty z segmentu premium audio. W ofercie znajdziemy dwa soundbary HT-A7000, HT-A5000, a także zaawansowany zestaw kina domowego HT-A9.Wszystkie trzy urządzenia zostały wyposażone w: technologię 360 Reality Audio, system DSEE Extreme, technologię Acoustic Center, Sound Field Optimization, a także posiadają zgodność z formatami Dolby Atmos oraz DT:X.Dźwięk o wysokiej rozdzielczości umożliwia słuchanie muzyki zgodnie z zamysłem wykonawcy. Za sprawą technologii 360 Reality Audio, użytkownik ma okazję poczuć się, jakby brał udział w koncercie (efekt bardziej realistycznego dźwięku). Nagrania 360 Reality Audio są dostępne w serwisach Amazon Music HD, Deezer, nugs.net i TIDAL.System działa w czasie rzeczywistym i rekonstruuje skompresowane pliki muzyczne. Dzięki technologii Edge-AI przywraca on dźwięki o wysokiej częstotliwości, które zanikają w czasie kompresji, zapewniając słuchaczowi pełniejsze wrażenia.Technologia Acoustic Center Sync umożliwia zamianę telewizora w głośnik centralny. Dzięki idealnemu dopasowaniu dźwięku do obrazu, dialogi dobiegają dokładnie z miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie, a efekty dźwiękowe są reprodukowane przez zewnętrzny system audio.Zarówno w obydwu soundbarach (HT-A7000, HT-A5000), jak i w kinie domowym (HT-A9), zainstalowana została specjalna funkcja, służąca pomiarowi akustycznemu pomieszczenia - Sound Field Optimization. Za pomocą wbudowanego mikrofonu mierzy ona wysokość i szerokość pomieszczenia oraz określa położenie dodatkowego subwoofera i głośników tylnych, a następnie dostosowuje dźwięk do geometrii pomieszczenia. Do pracy Sound Field Optimization nie są potrzebne dodatkowe urządzenia - wystarczy przeprowadzić prosty proces kalibracji, uruchamiany podczas początkowej konfiguracji lub z poziomu głównego menu.W soundbarach HT-A7000, HT-A5000 znajdziemy kilka ciekawych rozwiązań.umożliwia pozycjonowanie fonii w pionie i uzyskanie dźwięku znad głowy bez głośników sufitowych.wytwarza natomiast wirtualne, przestrzenne pole dźwiękowe, w którym dźwięk dobiega z obu stron.Głośniki skierowane w górę, wbudowany subwoofer i przednie głośniki zawierają prostokątne przetworniki. Według producenta taka konstrukcja zwiększa powierzchnię membrany i poziom ciśnienia akustycznego, co przekłada się na mocniejszy bas i czyste wokale.Kilka dni temu na rynku zadebiutował soundbardziałający w systemie 5.1.2 o łącznej mocy 450 W. Urządzenie będzie dostępne w Polsce dopiero w styczniu 2022 r. w cenie około 4000 zł.Natomiastdziałający w systemie 7.1.2, o łącznej mocy 500 W, swoją premierę miało pod koniec lipca 2021 i będzie dostępny na naszym rynku we wrześniu, w cenie około 6000 zł.Użytkownik ma możliwość opcjonalnie powiększyć swój zestaw audio o dodatkowe moduły.ma moc 300 W, a jego 180‑milimetrowy głośnik w układzie z membraną bierną wytwarza głęboki, bogaty bas.to kompaktowy, 200 W subwoofer bass reflex z głośnikiem 160 mm. W ofercie znajdują się również tylne głośniki, rozszerzające efekt przestrzenny dźwiękiem o mocy 100 W. Głośniki te są przystosowane do montażu na ścianie.Według producenta, zestaw HT-A9 jest oparty na najnowocześniejszych technologiach dźwięku przestrzennego, niezbędnych do pracy systemu. Również tu Sony zdecydowało się na wykorzystanie prostokątnej membrany X-Balanced Speaker Unit.W głośnikach zastosowano jednostki niskotonowe o szerokiej charakterystyce kierunkowej, mniej zagłębione niż standardowe rozwiązania. Ich połączenie z 19-milimetrową jednostką wysokotonową z miękką kopułką zapewnia naturalne brzmienie dźwięków o wysokiej częstotliwości. Dzięki modułom skierowanym w górę fale dźwiękowe odbijają się też od sufitu, tworząc realistyczny dźwięk dobiegający znad głowy. Ścięte krawędzie głośników zapobiegają natomiast dyfrakcji dźwięku. Kino domowe HT-A9 pojawi się na półkach polskich sklepów pod koniec września 2021 r. w cenie około 8000 zł.Opcjonalnie do kina domowego HT-A9 użytkownik ma również możliwość, jak w przypadku soundarów, zakupu dodatkowego subwoofera SA-SW5 lub SA-SW3.Warto wspomnieć, że wszystkie trzy najnowsze produkty audio Sony są kompatybilne z AirPlay2. Ponadto są zgodne z urządzeniami z Asystentem Google, wyposażonymi w technologię Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa.