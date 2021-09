Pixel 6 Pro sprawdzony w benchmarku. Wynik jest.. tragiczny

To jednak za wcześnie, aby przekreślać chip Google.

Rezultaty z bazy Geekbench na ten moment należy jednak traktować tylko jako ciekawostkę. Po pierwsze, nie wiadomo w ogóle czy dotyczą naprawdę Pixela 6 Pro. W przeszłości zdarzało się, że wyniki były fałszowane, więc jak widać system popularnego benchmarku da się łatwo oszukać.



Co więcej, nawet jeśli wspomniane wpisy są prawdziwe, warto wziąć pod uwagę, że producent wykonywał je zapewne na testowej wersji oprogramowania, możliwe też, że na przykład w trybie oszczędzającym energię.



Układ z dużym potencjałem

Jak na razie nie mamy zbyt wiele potwierdzonych informacji na temat chipsetu Google Tensor. Póki co, bazujemy więc tylko na przeciekach, a te pozwalają wierzyć, że jednostka będzie miała olbrzymi potencjał.





Według znanego leakstera Digital Chat Station, Tensor będzie składał się z dwóch rdzeni Cortex-X1 o maksymalnym taktowaniu 2.8 GHz, dwóch rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2.25 GHz i czterech Cortex-A55 1.8 GHz. Za renderowanie grafiki będzie odpowiadało GPU Mali G78.



Chipset ma być też wyposażony w całkowicie autorski rdzeń bezpieczeństwa Titan M2 oraz TPU odpowiadające za sztuczną inteligencję.



