Wrześniowe nowości na AliExpress - 6 świeżych gadżetów w atrakcyjnych cenach

Zbiór atrakcyjnych i nietuzinkowych ofert.

TANIUTKO - $5 zniżki przy wydanych $10, tylko dla nowych użytkowników

- $5 zniżki przy wydanych $10, tylko dla nowych użytkowników ODKRYWAJPL - $6 zniżki przy wydanych $10, tylko dla użytkowników z Polski

1. Bezprzewodowy router Tenda AX3000(AX12)

2. Tablet UMIDIGI A11

3. Laptop CHUWI HeroBook Air

927HBKAIR10

4. Słuchawki bezprzewodowe UGREEN HiTune X6

5. Dynamiczny mikrofon FIFINE

6. Poziomica 16 linii 4D Prostormer

PROTOOL0927

Źródło: AliExpress





Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj zestawienie świeżych promocji na platformie AliExpress. Mamy nadzieję, że przypadną Wam do gusty i zachęcamy do zapoznania się z ofertą.Jak zwykle, platforma AliExpress przygotowała kilka kodów rabatowych, które możemy użyć by dodatkowo obniżyć ceny podanych w tekście sprzętów. Listę znajdziecie poniżej:Dwuzakresowy router Wi-Fi 6 z możliwością osiągnięcia maksymalnej prędkości transferów na poziomie 2402 Mbps dla pasma 5 GHz oraz 574 Mbps w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie korzysta z technologiiw celu poprawy wydajności sieci i zmniejsza opóźnienie dzięki czemu kilka urządzeń może korzystać komfortowo z internetu w tym samym czasie. Sprzęt korzysta także z, które łagodzi zakłócenia sieci na sąsiadujących ze sobą kanałach.Bezprzewodowy routerdostępny jest za 244,01 zł ($60.48) . Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego Tablet z 10,4-calowym wyświetlaczem. Producent chwali się, że ekran pokrywa aż 84% powierzchni na froncie urządzenia. Z przodu znajdziemy kamerkę 8 Mpix, zaś z tyłu czeka na nas aparat 16 Mpix z autofokusem. By zapewnić dobrą jakość dźwięku, A11 wyposażono w aż 4 głośniki. Urządzenie działa na systemie Android 11 i napędzane jest przez 4-rdzeniowy procesor Mediatek. Producent zadbał o 4 GB pamięci RAM i 128 GB na pliki użytkownika. Długą pracę tabletu zapewnia pojemna bateriaTabletkupimy za 803,23 zł ($199.09) . Aby uzyskać podaną cenę, należy skorzystać z kuponu rabatowego Ultracienki laptop od firmy Chuwi. Dzięki swoim wymiarom (277 x 189 mm) oraz niewielkiej wadze (), urządzenie bez problemu zmieści się do plecaka lub torebki. Producent wyposażył laptop w 11,6-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli i proporcjach 16:10. Na przodzie znajdziemy kamerkę 0.3 Mpix z wbudowanym mikrofonem.HeroBook Air korzysta z 2-rdzeniowego procesora Intel Celeron N4020 o maksymalnym taktowaniu 2,8 GHz oraz układu graficznego Intel UHD 600. Całość wspierana jest przez 4 GB pamięci RAM LPDDR4. Laptop wyposażony jest wi posiada slot M.2, który pozwala rozszerzyć pamięć o dodatkowe 1 TB. Systemem operacyjnym laptopa jest Windows 10 Home Edition.Laptop Chuwi HeroBook Air dostępny jest za 911,76 zł ($225.99) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii. Cenę uzyskamy korzystając z kuponu rabatowego oraz koduSłuchawki TWS z. 10mm przetworniki korzystają z technologii Superbass by dostarczyć mocne dźwięki. Urządzenie wyposażono w 6 mikrofonów, które blokują do 90% szumów tła i zapewniają krystalicznie czystą jakość rozmów telefonicznych. Protokół Bluetooth 5.1 zapewnia stabilne połączenie między urządzeniami do 10 metrów. Słuchawki oferują także tryb gamingowy, który zmniejsza opóźnienie do 50 ms. HiTune X6 mogą operować do 6 godzin na jednym ładowaniu, a dzięki etui ładującemu można ten czas wydłużyć doSłuchawkidostępne są za 211,41 zł ($51.49) korzystając z kuponu rabatowego Mikrofon typukompatybilny z komputerami Windows PC, Mac OS oraz PlayStation 4. Nadaje się idealnie do nagrywania wokali oraz podcastów. Producent wyposażył urządzenie w światełka RGB LED by dodać kolorytu sesjom gamingowym. Oświetlenie możemy wyłączyć za pomocą przycisku umieszczonego na mikrofonie. FIFINE K658 charakteryzuje się szerokim pasmem przenoszenia (70 Hz - 15 kHz) oraz częstotliwością próbkowania 48 kHZ.Mikrofonkupimy za 322,15 zł ($78.39) korzystając z kuponu stoiska.Poziomica generująca 16-liniowy zielony laser o długości 515 nm. Urządzenie może się automatycznie wypoziomować na pochyłościach nie przekraczających 3 stopni. W wypadku przekroczenia tej wartości, poziomica nas o tym poinformuje za pomocą alarmu dźwiękowego. Sprzęt może operować w temperaturach od -10 do 50 stopni Celsjusza.Poziomicęi zestaw akcesoriów kupimy za 538,04 zł ($133.36) korzystając z kuponu rabatowego oraz koduZapraszamy również do zapoznania się z ofertami na stronach Trend Setting oraz Fast Shipping