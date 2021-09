Xiaomi Smart Glasses to nowe inteligentne okulary, które aż chce się nosić

Coś dla fanów rozwiązań rodem z filmów sci-fi.

Oj, ileż to już prezentowano do tej pory inteligentnych okularów, które miały zmienić świat. Pamiętacie jeszcze zamieszanie związane z Google Glass? A pamiętacie na czym się skończyło? No właśnie... Xiaomi uważa, że tym razem się uda, a to za sprawą Xiaomi Smart Glasses. Nowe smart okulary imponują designem, wyświetlaczami MicroLED, możliwościami oraz niewielką masą. To w pełni autonomiczne rozwiązanie robi lepsze wrażenie, niż wszystkie projekty, które widziałem do tej pory.