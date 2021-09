Tania elektronika w Biedronce już w czwartek 16.09. Aż pięć ciekawych gadżetów

Warto rzucić okiem.

Elektronika w Biedronce 16.09.2021

Już pojutrze, w czwartek 16 września, w ofercie sklepów sieci Biedronka ponownie pojawi się tania elektronika. Mowa o produktach lubianej serii Hykker, ale nie tylko. Polscy konsumenci będą mogli kupić interesujące rozwiązania firm Smukee oraz Lethe. Na sklepowych półkach (tudzież w sklepowych koszach) zagości łącznie pięć urządzeń kuszących niskimi cenami. Jakich?Pierwszym z produktów i wydaje się, że najciekawszym jest mikrofon studyjny Hykker. W zestawie znajduj się koszyk antywibracyjny, filtr pop, regulowane ramie i komplet przewodów. Mikrofon ma charakterystykę kardioidalną i da się go łatwo podpiąć pod dowolny komputer ze złączem jack 3.5 mm. Cena to 99 złotych. Zapowiada się na niezły hicior.Drugą z propozycji stanowią słuchawki nauszne Hykker z systemem dynamic Bass. Wygląda na to, że są to słuchawki mogące pracować wyłącznie bezprzewodowo, z wyglądającym na dość wygodny pałąkiem oraz wbudowanym mikrofonem. To najpewniej coś ciekawego dla użytkowników smartfonów, choć na pewno da się je sparować z komputerami z modułem Bluetooth. Słuchawki wyceniono na 129,99 złotych.