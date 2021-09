Rysik S-Pen może doczekać się funkcji, która pozamiata

Poznaliśmy patent.





Rysik S-Pen otrzyma wbudowaną kamerę?





fot. WIPO

Samsung może przygotowywać zupełnie nową funkcjonalność dla swojego rysika S-Pen, która mogłaby pozamiatać konkurencję. Do sieci przedostał się patent, który pokazuje, że już niebawem wspomniane akcesorium koreańskiego producenta może doczekać się małej, wbudowanej kamery. Do czego można byłoby ją wykorzystać?Do tej pory zaistniało kilka metod, które pozwalały producentom urządzeń mobilnych na wyróżnienie się z tłumu oraz zmniejszenie wycięcia na przednim panelu smartfona. Nowy patent Samsunga pokazuje ciekawy pomysł na rysik S-Pen, który miałby doczekać się zintegrowanego aparatu fotograficznego. Rysik nowej generacji miałby mieć wiele trybów pracy, w tym jeden, który pozwoli wysunąć go z obudowy urządzenia - tym samym tworząc swoisty aparat do zdjęć selfie.Zastosowanie wysuwanej kamery (co widzieliśmy już do tej pory chociażby w smartfonach Oppo) pozwala “rozlać” wyświetlacz po całym przednim panelu urządzenia. Tym samym otwór na aparat nie zajmowałby w nim dłużej miejsca.Oprócz możliwości wykonywania zdjęć, rysik S-Pen działałby również w sposób, do którego Samsung przyzwyczaił nas dotychczas. Już od jakiegoś czasu koreańska firma oferowała możliwość wykorzystania S-Pena jako swoistego pilota do robienia zdjęć. Tym razem jednak rysik nowej generacji miałby doczekać się sporego ulepszenia.Zgłoszenie patentowe Samsunga podkreśla łączność bezprzewodową oraz specjalnie zaprojektowaną, wysuwaną podstawkę, która miałaby umożliwić bezproblemowe działanie samego rysika.Ponadto, konstrukcja rysika S-Pen pozwoli dalej wykorzystać go jako pilot do głównego aparatu. To się więc nie zmieni. Nowy patent Samsunga został zgłoszony do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 5 marca 2021 roku - został on wydany jednak dopiero kilka dni temu.Pamiętajcie, że jak to zawsze bywa, sam patent nie gwarantuje, że Samsungowi uda się zaimplementować to rozwiązanie do swojego smartfona. Czyżby jednak firma miała zupełnie nowy pomysł na to, jak przyciągnąć klientów do zapomnianej w tym roku serii Note?Źródło: Let'sGoDigital / fot. Samsung