Apple ostrzega: zepsujesz iPhone, korzystając z niego w ten sposób

Uwaga.

iPhone jako kamera? Jasne, ale nie w tych przypadkach

"Wystawienie na wibracje, takie jak te generowane przez silniki motocykli o dużej mocy, może wpływać na aparaty iPhone’a"

Apple wystosowało komunikat do wszystkich użytkowników smartfonów iPhone. Przestrzega w nim przed wykorzystywaniem cennych urządzeń w roli kamerek sportowych. Nie chodzi tu wcale o ryzyko mechanicznego uszkodzenia telefonu w wyniku zalania lub kolizji z innym obiektem. O dziwo jest to związane z elementami aparatu głównego. W czym zatem tkwi problem?Na angielskojęzycznej stronie wsparcia technicznego Apple pojawił się właśnie nowy dokument wsparcia o zaskakująco specyficznym tytule:. Apple przestrzega w nim, że przyczepianie iPhone'a do wybranych pojazdów i wykorzystanie go w roli kamerki, może narazić elementy optyki kamery na niebezpieczne dla nich wibracje o wysokiej amplitudzie. W konsekwencji może to z czasem doprowadzić do pogorszenia optycznej stabilizacji obrazu telefonu (OIS) lub systemu autofokus.System OIS wykorzystuje żyroskop, który redukuje ruch obiektywu i niweluje rozmycie rejestrowanego obrazu. Kiedy użytkownik się porusza, obiektyw kamery porusza się zgodnie z kątem żyroskopu, co zapewnia zrobienie ładnego, nieporuszonego zdjęcia. System autofokusa z "zamkniętą pętlą" wykorzystuje z kolei wbudowane czujniki magnetyczne do "mierzenia efektów działania grawitacji i wibracji oraz określania położenia obiektywu, aby można było dokładnie kompensować ruch", podaje Apple.