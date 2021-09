Szybkie ładowanie 120 W nie zabije baterii w smartfonie. Tak twierdzi Xiaomi

Premiera Xiaomi 11T Pro coraz bliżej.

Szybkie ładowanie, a żywotność baterii

Chińscy producenci smartfonów prześcigają się na szybkość ładowania smartfonów. Za sprawą takich marek jak OPPO czy realme, ładowanie baterii do pełna w mniej niż 40 minut stało się codziennością, ale wielu użytkowników zastanawia się, jak te osiągi wpłyną na żywotność ogniwa. W tej sprawie wypowiedziało się Xiaomi, które już 15 września zaprezentuje smartfony z serii 11T z ładowarką 120W.Xiaomi szykuje się, aby jeszcze w tym miesiącu udostępnić swoją technologię "HyperCharge" użytkownikom na całym świecie. Szybkie ładowanie 120W będzie dostępne w Xiaomi 11T Pro . Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej w chińskim wariancie Mi 10 Ultra, gdzie ładowanie dwóch baterii 2250 mAh, co daje łączną pojemność 4500 mAh, zajmowało ok. 23 minuty.Pojawiają się głosy, że tak szybkie ładowanie negatywnie odbija się na żywotności baterii, a w dodatku budzi obawy związane z bezpieczeństwem. W tej sprawie wypowiedział się Daniel Hoang Desjarlais, globalny rzecznik Xiaomi. Desjarlais zwraca uwagę, że dwuogniwowa konstrukcja baterii Xiaomi zapewnia możliwość jednoczesnego ładowania dwóch ogniw.W samej baterii zastosowano systemy monitorowania termicznego, aby utrzymać optymalną prędkość ładowania na każdym etapie cyklu. Xiaomi twierdzi również, że przetestowano żywotność ogniw i jest ona na podobnym poziomie, jak w przypadku konwencjonalnego ładowania. Po 800 cyklach ładowania bateria powinna mieć nadal 80% swojej początkowej sprawności. To mniej więcej dwa lata.Co ciekawe, Apple znane z surowej kontroli podzespołów twierdzi, że bateria w iPhone może zachować do 80 procent swojej pierwotnej pojemności przy 500 pełnych cyklach ładowania.