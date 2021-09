15 interesujących gadżetów z AliExpress w niskich cenach

Ciekawe produkty z AliExpress.



Jakie produkty sprzedają się najlepiej na AliExpress? Przede wszystkim tanie, ale także te, które internauci uznają za nietuzinkowe. W dzisiejszym zestawieniu wyszukaliśmy dla Was 15 niedrogich i ciekawych produktów z AliExpress. Każdy z nich jest pozytywnie oceniany przez kupujących. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.



Uwaga: jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.





1. Uniwersalna lampa selfie ring

2. Skin na kartę płatniczą

3. Ocieplane siedzisko na deskę klozetową

4. Nóż do krojenia pofalowanych frytek

5. Bloker do klamki od drzwi

6. Sprytny nalewak do wina

7. Sprzęt do czyszczenia wszelakich rowków

8. Czyścić do niewielkich otworów

9. Tripod dla smartfona z wyzwalaczem Bluetooth

10. Separator żółtka od białka

11. Silikonowy lejek do garnków i patelni

12. Nietuzinkowy otwieracz do kapsli z funkcją pistoletu

13. Laserowa taśma miernicza HOTO

14. Parasol automatyczny Xiaomi UV

15. Osuszacz i ocieplacz do butów na jesień i zimę

Popularność selfie ringów nie przemija. Jeśli szukasz taniego sposobu na diametralną poprawę jakości zdjęć z przedniego aparatu, oto niedrogi gadżet stworzony dla Ciebie.Niestety, nie każdy bank pozwala na personalizację karty płatniczej. Nie smuć się, jeśli nie mogłeś tego zrobić, bowiem na AliExpress w cenie zaledwie ok. 10 złotych sprawisz sobie fajny skin (etui) na swoją kartę. Do wyboru cała masa wzorów.Zbliża się jesień, zbliża się zima. Pozwól sobie na odrobinę luksusu i ogrzej swoje cztery litery spoczywające na desce klozetowej.Frytki karbowane są lepsze od zwyczajnych. No dobra, frytki z McDonalda stanowią tu wyjątek. Tak czy inaczej: uwielbiasz karbowane frytki? Zrobisz je z łatwością za pomocą tego noża.Wkurza Cię, gdy ktoś bez pukania otwiera drzwi do Twojego pokoju? Nie masz w nich zamka? Spraw sobie taki oto gadżet, blokujący możliwość otwarcia klamki - dopóki na to nie pozwolisz.Nalewasz wino z butelki do kieliszka i... bach. Rozlałeś je na stół. Znasz ten ból, ja go znam i znają go miliony osób na całym świecie. Rozwiązaniem jest ten oto nalewak.Czyścik ułatwiający usuwanie zabrudzeń z trudno dostępnych powierzchni we wszelkiego rodzaju rowkach.Denerwuje Cię kurz zalegający w dziurkach różnych urządzeń? A może chcesz udrożnić dziurki rączki prysznicowej lub deszczownicy z kamienia? Wykorzystaj to akcesorium.Statyw z mocowaniem na smartfon i przyciskiem zastępującym wirtualny spust migawki, komunikujący się z telefonem poprzez Bluetooth. Tanio, dobrze, praktycznie.Nie umiesz skutecznie odseparować żółtka od białka, a uwielbiasz piec i gotować? Ten gadżet poprawi Ci humor.Nalewanie potraw z garnków i patelni potrafi być frustrujące. Sam wiele razy rozlałem ciecz spływającą po ich ściankach na blat kuchenny lub stołowy. Problem eliminuje uniwersalny "lejek" zaczepiany na krawędź naczynia.Otwieranie butelek w szybki i ciekawy sposób. Zamiast wyrzucać kapsel do kosza, możesz po prostu strzelić do jego wnętrza.Nie każdą odległość da się zmierzyć precyzyjnie za pomocą konwencjonalnej, fizycznej taśmy mierniczej. Z pomocą przychodzą wtedy precyzyjne dalmierze laserowe. Jeden z najlepiej ocenianych znajdziecie przechodząc do tej właśnie oferty. Jest wart swojej ceny. Nie obejdzie się bez niego żaden budowniczy, architekt i złota rączką.Wiesz doskonale, że w następnych miesiącach będziesz musiał zmagać się z opadami deszczu i śniegu. W takich sytuacjach przydatny okazuje się składany parasol automatyczny. Proponujemy model od Xiaomi, z odblaskową krawędzią poprawiającą widoczność użytkownika po zmroku.Przemoczone buty potrafią schnąć długimi godzinami. Nie jest to korzystne ani dla nich, ani ich posiadacza, pragnącego użyć je po raz kolejny po intensywnej ulewie. Rozwiązanie? Ogrzewacze (osuszacze) butów od marki należącej do Xiaomi. Tanie i efektywne.