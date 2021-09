Vivo prezentuje nowego flagowca. X70 Pro+ zmiata konkurencję

Rewelacyjna specyfikacja i kilka innowacji.

Vivo X70 Pro+

Vivo



Kluczowym elementem wyposażenia X70 Pro+ jest aparat. Układ powstał przy współpracy z firmą Zeiss (tak jak we wszystkich smartfonach z linii X70) i składa się z jednostki głównej 50 MP opartej o matrycę ISOCELL Samsung GN1. Obiektyw ma jasność f/1.57 i jest wyposażony w gimbalową stabilizację optyczną. Zaraz obok niego znajdziemy ultraszerokokątny 48 MP z sensorem Sony IMX598 i dwa teleobiektywy z zoomem do 60x (optyczny 5x).



Najwyższej klasy jest też wydajność. Smartfon napędza chipset Qualcomm Snapdragon 888+, współpracujący z 8 / 12 GB RAM-u i 256 GB / 512 GB pamięci na pliki.



Zasilanie powierzono baterii 4500 mAh z szybkim ładowaniem 55 W i obsługą ładowania bezprzewodowego do 50 W.



Vivo X70 Pro

X70 Pro, choć nie jest już aż tak imponujący, też ma całkiem niezłą specyfikację. Ekran wykonany w technologii AMOLED ma przekątną 6,56 cala i rozdzielczość 2376 x 1080 pikseli. Odświeżanie, tak jak w najlepszej odmianie, to maksymalnie 120 Hz.





Vivo



Pod obudową drzemie procesor MediaTek Dimensity 1200 z 8 / 12 GB RAM i od 128 do 512 GB pamięci na dane UFS 3.1. Do robienia zdjęć służy poczwórny moduł składający się z czterech aparatów: głównego 50 MP z sensorem Sony IMX766V i stabilizacją gimbalową, ultraszerokokątnego 12 MP (kąt 116) i dwóch teleobiektywów: 8 i 12 MP.



Akumulator ma pojemność 4450 mAh, a maksymalna moc ładowania to 44 W.



Vivo X70

Podstawowym modelem z serii jest X70. To urządzenie, które można już bezpośrednio zaliczyć do kategorii tańszych flagowców, na przykład poziomu OnePlusa Nord 2.



W smartfonie znajdziemy większość elementów identycznych, jak w Pro. Mowa tu o ekranie AMOLED 2376 × 1080 pikseli o przekątnej 6,56 cala i odświeżaniu 120 Hz, procesorze MediaTek Dimenisty 1200 i wariantach pamięciowych. Akumulator ma pojemność 4400 mAh i obsługuje tylko ładowanie przewodowe, z maksymalną mocą 44 W.





Vivo



Główną różnicą jest jednak aparat. Na tylnym panelu znajdziemy układ trzech jednostek: główna 40 MP (Sony IMX766, f/1.89, stabilizacja optyczna), ultraszerokokątna 12 MP i portretowa 12 MP (Sony IMX663, f/1.98).



Warto podkreślić na koniec, że niestety, w oficjalnej globalnej dystrybucji będzie dostępny tylko Vivo X70 Pro. Nie znamy jeszcze daty premiery, ani cen tego modelu, ale w Chinach zaczynają się one od 4299 juanów, czyli w przeliczeniu około 2550 złotych.



Vivo



