Xiaomi blokuje urządzenia nielegalnie importowane do wybranych krajów

Smartfony Xiaomi z aktywną blokadą

Popularność smartfonów Xiaomi to zasługa między innymi masowego importu tanich urządzeń z Chin z pominięciem oficjalnych kanałów dystrybucji. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić smartfon chińskiej marki i używać go w jednym z nieobsługiwanych regionów - np. w USA gdzie firma nie prowadzi oficjalnej dystrybucji. Okazuje się jednak, że mieszkańcy wybranych krajów mogą mieć kłopoty.Jak donosi XDA Developers , oficjalna polityka Xiaomi zabrania sprzedaży smartfonów w takich regionach jak, ale urządzenia i tak działały. Teraz zaczyna to się zmieniać.Użytkownicy serwisu Reddit zauważyli, że producent zaczął blokować niektóre nowsze urządzenia na terenie Kuby. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy mieszkańców Syrii.Omawiane ograniczenia wynikają bezpośrednio z regulaminu sprzedaży Xiaomi, które dostępne są nawet na stronie producenta . W paragrafie 14 dotyczącym warunków eksportu chiński producent wyraźnie określa zakazane kraje i terytoria. Klienci nie mogą kupować produktów w celu odsprzedaży w określonych regionach.