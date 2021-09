Xbox Series S i X dzięki prostemu modowi ze standardowymi SSD M.2 PCIe

Za sprawą adaptera rozszerzysz pamięć Xboxa Series o standardowy nośnik SSD M.2 NVMe

Nowe gry AAA potrzebują naprawdę sporo miejsca na nośniku konsoli lub komputera. W laptopie czy stacjonarnym PC możemy po prostu wymienić lub dołożyć niemalże dowolny nośnik SDD, ewentualnie wolniejszy HDD, aby uzyskać dużo przestrzeni na dane. Jednak w przypadku konsol Microsoft Xbox Series X i S, żeby w pełni cieszyć się dodatkowym miejscem, musimy zainwestować w drogie dedykowane nośniki przypominające wyglądem karty.Tak naprawdę siedzą w nich specjalne SSD PCI-Express NVMe przygotowane do złącza użytego w konsolach Microsoftu. Jednak konektorem nie jest znane z komputerów M.2, tylko CFexpress bardziej kojarzone z szybkimi kartami do sprzętu nagrywającego obraz. A co jeśli by pokombinować? Może znajdzie się sposób, aby pogodzić te standardy i zmusić konsole do wykrywania własnych SSD? Ta sztuka udała się Huashanowi Lunjianowi. Swoją historię opisał na łamach serwisu Bilibili.