14 rdzeni w laptopie? To nowy pomysł Samsunga

fot. NotebookCheck

Nowy przeciek w postaci benchmarku pokazuje, że Samsung może przygotowywać się do zaprezentowania naprawdę ambitnego komputera mobilnego. Okazuje się bowiem, iż nowy Galaxy Book najpewniej zostanie wyposażony w procesory Intela z serii Alder Lake. Na pokładzie jednego z nich miałby znaleźć się 14-rdzeniowy procesor.Na podstawie wspomnianego benchmarku można więc wywnioskować jaka przyszłość czeka laptopy Samsunga.Oczekuje się, że Intel zaprezentuje swoje nowe procesory z serii Alder Lake jeszcze w 2021 roku. Pierwotnie miały one pojawić się tylko i wyłącznie w postaci stacjonarnej, jednak jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy także ich mobilne odpowiedniki. To także pierwsze układy amerykańskiej firmy, które zostaną stworzone w nowym procesie technologicznym.Samsung ma także iść na całość. Przeciek, który trafił do sieci opisuje komputer Galaxy Book wyposażony w procesor z serii Alder Lake. Na pokładzie laptopa miałby znaleźć się układ z aż 14 aktywnymi rdzeniami. To ogromny skok w stosunku do tego, co obecnie Intel oferuje w laptopach wykorzystujących 11 generację układów z dopiskiem U.Jeśli plotki faktycznie się sprawdzą, to mobilna seria Alder Lake może być tym, co pozwoli Intelowi wrócić do gry. Klienci coraz chętniej wybierają bowiem konstrukcje opierające się o układy AMD z serii Ryzen. Nic więc dziwnego, że w tym wypadku Intel chce zagrać czystą wydajnością.Podczas gdy 14 rdzeni brzmi bardzo imponująco, tak średnia prędkość taktowania pojedynczego rdzenia będzie oscylowała w granicach około 2,25 GHz. Bardzo możliwe, że wynik benchmarku, który przedostał się do sieci pokazuje wstępną jednostkę rozwojową lub testowany przez amerykańskiego producenta prototyp. Finalnie może on nie trafić do konsumenckiego wydania sprzętu Samsunga.Laptopy z procesorami Intel Alder Lake miałyby pojawić się na początku 2022 roku.Źródło: Notebookcheck / fot. Samsung