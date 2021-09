Realme kontra Xiaomi. Która firma stworzyła lepszego średniaka? Porównaliśmy

Nie przepłacaj za flagowca, wybierz średniaka.

Progres na rynku smartfonów sprawił, że aby cieszyć się dobrze działającym smartfonem nie trzeba sięgać po flagowca. Za 1/3 ceny flagowca można kupić średniaka, który spełni oczekiwania większości użytkowników. Co prawda tego typu smartfony mogą oferować mniej zaawansowane możliwości fotograficzne, ale często nadrabiają lepszą żywotnością baterii.Postanowiliśmy przyjrzeć się i porównać dwa smartfony, które zdecydowanie wyróżniają się na średniej półce - realme GT Master Edition i Xiaomi Mi 11 Lite 5G.Gabaryty urządzeń są bardzo zbliżone - Xiaomi jest nieco większy, ale sama obudowa jest cieńsza (6.8 mm vs 8 mm). Nieco większy ekran w Mi 11 Lite (6.55") wcale nie sprawia, że smartfon jest cięższy od konkurenta, wręcz przeciwnie. Masa Xiaomi to 159 gramów, a realme to od 174 do 180 gramów w zależności do tego, którą wersję wybierzemy (ta z pleckami z wegańskiej skóry jest cięższa.Który smartfon lepiej leży w dłoni? To realme ma bardziej kompaktową obudowę i lepiej wyprofilowane krawędzie więc pomimo większej masy, pod tym względem wypada lepiej.Oba urządzenia mają dość specyficzny design, więc wybór ładniejszego zależy od gustu nabywcy. Z jednej strony Xiaomi wyróżnia się ładnymi i wpadającymi w oko kolorami (cytrusowy zielony i miętowy zielony), realme za to ma coś ekstra w postaci matowych plecków wykonanych ze skóry wegańskiej. Sami oceńcie, który wygląda lepiej.Jakość wykonania stoi na dobrym i adekwatnym do ceny poziomie. Smartfony niestety nie są wodoszczelne, ale Xiaomi posiada certyfikat IP53 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem).Co w zestawie? W pudełku Xiaomi znajduje się: przezroczyste etui ochronne, igła do tacki SIM, kabel USB typu C, przejściówka typu C na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i zasilacz 33W.W pudełku realme znajduje się: szare etui ochronne, igła do tacki SIM, kabel USB typu C, zasilacz 65W.Xiaomi zaimplementowało 6,55-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 2400 × 1080 px, chroniony szkłem Gorilla Glass 6 wspierający częstotliwość odświeżania 90 Hz. Panel oferuje maksymalnie 800 nitów.Na froncie realme znajdziemy 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED z niewielkim otworem na aparat w lewym górnym rogu. Rozdzielczość panelu wynosi 2400×1080 px, a częstotliwość odświeżania 120 Hz. Maksymalna jasność wynosi aż 1000 nitów.Oba wyświetlacze prezentują się znakomicie i oferują bardzo dobre parametry jak przystało na technologię AMOLED. realme może mieć przewagę w dynamicznych grach ze względu na wyższą częstotliwość odświeżania. W dodatku, Xiaomi pozwala wybrać tylko jedną z opcji (90 Hz lub 60 Hz), a w ustawieniach realme dostępny jest też wybór automatyczny, gdzie system sam dobiera częstotliwość do używanych aktualnie aplikacji.

Ustawienia częstotliwości odświeżania w Xiaomi i realme

Ustawienia Always on Display w Xiaomi i realme

Aparat główny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny - tryb nocny: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Aparat główny - tryb portretowy: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)





Aparat główny - zoom 5x: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)



Obiektyw ultraszeroki: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Obiektyw ultraszeroki: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Obiektyw ultraszeroki: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Tryb makro: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Tryb portretowy, aparat selfie: GT Master Edition (po lewej) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G (po prawej)

Solidne smartfony ze średniej półki

Oba smartfony oferują funkcję, jednak to realme wypada lepiej. Xiaomi pozwala bowiem wyświetlać informacje na zablokowanym ekranie tylko przez 10 sekund po jego wybudzeniu. W realme GT Master Edition możemy zdefiniować czas wyświetlania (np. przez cały dzień).Mi 9 Lite 5G oferujewbudowany w przycisk zasilania umieszczony na prawej krawędzi urządzenia.W realme postawiono na. Który z nich jest lepszy? To oczywiście kwestia indywidualnych preferencji. Oba są bardzo szybkie i celne.Smartfony nie rozczarowują w kwestii łączności. Oba wspierają 5G, pokładzie znajdziemy też moduł NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.2. Xiaomi ma dodatkowo port podczerwieni. Z kolei sprzęt od realme nadrabia klasycznym złączem słuchawkowym mini-jack 3,5 mm.Omawiane modele obsługują funkcję dual-sim (2x nano), ale zapomnijcie o możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty MicroSD.Mi 11 Lite 5G oferuje podwójne głośniki stereo, podczas gdy realme ma tylko jeden głośnik. W praktyce faktycznie Xiaomi gra lepiej, ale nadal są to średniopółkowe głośniki więc i tak polecam używanie słuchawek.Na pokładzie Xiaomi znajdziemy baterię 4250 mAh z ładowanie 33W. W realme postawiono na akumulator 4000 mAh wspierający bardzo szybkie ładowanie 65W.Aby naładować Xiaomi Mi 11 Lite 5G do pełna potrzebujemy około 60 minut, realme GT Master Edition nie bierze jeńców i z użyciem oryginalnej ładowarki potrzebuje zaledwie 35 minut.Pod względem wydajności smartfony wyglądają bardzo podobnie, jednak to realme otwiera aplikacje minimalnie szybciej. Różnica jest na tyle mała, że w codziennym użytkowaniu nie powinna mieć większego znaczenia.Sercem modelu GT Master Edition jest Snapdragon 778G 5G, najnowszy ze średniopółkowych układów firmy Qualcomm. Xiaomi napędzany jest przez Snapdragon 780G 5G. Oba urządzenia w podstawowym wariancie oferują 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. W sprzedaży są też mocniejsze wersje.Warto też zauważyć, że pamięć wewnętrzna ROM modelu realme GT Master Edition w standardzie UFS 2.2 umożliwia dynamiczne powiększenie zasobów RAM-u - użytkownik może aktywować funkcję DRE (Dynamic Ram Expansion). Zyska w ten sposób od 3 do 5 dodatkowych GB wirtualnego RAM-u, dzięki czemu aplikacje mogą być dłużej trzymane w pamięci urządzenia.Dodam też, że Xiaomi napędza MIUI 12.5.3 z Androidem 11, a na pokładzie realme znajdziemy nakładkę realme UI 2.0. Oba systemy oferują sporo funkcji personalizacji, w tym ciemny interfejs czy zmianę trybu ekranu głównego.Podczas testów zdarzyło mi się, że smartfon Mi wyświetlał reklamy (np. podczas skanowania bezpieczeństwa po zainstalowaniu aplikacji), dostajemy też sporo preinstalownaych aplikacji i gier jak Facebook, Amazon, eBay, LinkedIn, PUBG MOBILE, itd. Na szczęście można je bez problemu zainstalować. realme również dodaje kilka apek (Facebook, Amazon, eBay, LinkedIn).Jeżeli chodzi o zdjęcia, po smartfonach za ok. 1500 zł można spodziewać się przyzwoitych możliwości foto. Jak w tej kategorii wypadają omawiane modele? Popatrzmy na dane.Jak widzicie, specyfikacja aparatów jest zbliżona, Mi 11 Lite oferuje zdecydowanie lepsze możliwości w zakresie fotografowania. Z kolei realme w przypadku pozostałych obiektywów oddaje bardziejNa początek porównanie zdjęć z aparatów głównych 64MP i szerokokątnych:Smartfon od Xiaomi dużo lepiej radzi sobie w przypadku zdjęć makro, zobaczcie sami:Selfie z aparatu przedniego w przypadku realme mają mniej nasycone kolory, ale dużo lepiej wypada zakres tonalny. Na zdjęciu z Xiaomi tło jest zdecydowanie przepalone.Osobiście do codziennego fotografowania wybrałbym sprzęt od realme ze względu na bardziej naturalne ujęcia. Z kolei jeżeli zależy ci na fotografowaniu makro, Xiaomi ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziecie na naszym dysku Google Gdy Xiaomi wprowadzało na rynek Mi 11 Lite 5G była to naprawdę rozsądna propozycja wśród smartfonów ze średniej półki. Model ten nadal się broni się parametrami i ogólnymi możliwościami, ale konkurencja nie śpi. Dosadnie pokazuje to realme GT Master Edition, który w wielu aspektach punktuje Xiaomi. I nie mam tutaj na myśli suchej specyfikacji, a walory czysto użytkowe.Od strony wizualnej, oba urządzenia wyglądają ciekawie. Xiaomi to propozycja dla osób lubiące maksymalnie lekkie smartfony. Z kolei realme nadrabia poręcznością.Ekrany są podobnej jakości, a GT Master Edition wysuwa się na prowadzenie dzięki wyższej częstotliwości odświeżania. Górę bierze również oprogramowanie realme - smartfon potrafi wyświetlać czas i powiadomienia na wyłączonym ekranie bez ograniczeń.Urządzenia oferują naprawdę dobry czas pracy na baterii, przy umiarkowanym użytkowaniu można spokojnie sięgać po ładowarkę co 2 dni. Jeżeli chodzi o szybkość ładowania, Xiaomi wypada przeciętnie w przeciwieństwie do realme - pełna bateria w 35 minut to flagowy poziom.Możliwości fotograficzne są do siebie zbliżone. Warto pamiętać, że Xiaomi lepiej radzi sobie ze zdjęciami makro.Ostatecznie o wyborze konkretnego smartfonu często decyduje cena. Na tym polu przewagę ma realme. 1499 zł za podstawową wersję 6/128 GB to aż o 400 zł mniej niż standardowa cena Mi 11 Lite 5G. W dodatku Xiaomi nie oferuje modelu z 256 GB pamięci masowej. Oczywiście warto wziąć również pod uwagę rozmaite promocje cenowe i śledzić oferty z oficjalnych kanałów sprzedaży.Biorąc pod uwagę wszystkie omówione aspekty to realme okazuje się ciekawszym wyborem.