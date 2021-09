Nowy odkurzacz iRobot Roomba serii j7 i platforma Genius 3.0 ułatwia sprzątanie

Popularna marka iRobot prezentuje kolejne roboty sprzątające Roomba z serii j7. Co więcej, technologia iRobot Genius dostaje nową odsłonę 3.0, która jest dostępna także dla wybranych poprzednich produktów marki, a nie tylko najnowszych propozycji producenta."Dzięki technologii iRobot Genius 3.0 i nawigacji PrecisionVision, Roomba serii j7 działa inteligentniej za każdym razem. Robot uczy się optymalnego sposobu poruszania i zapamiętuje określone pomieszczenia oraz meble, aby odkurzać jak najbardziej efektywnie. Potrafi także automatycznie rozpocząć odkurzanie, kiedy domownicy wychodzą oraz kończyć je, kiedy wracają." Technologia pozwala nawet na rozpoznawanie przewodów elektrycznych czy nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Co ważne oprogramowanie prosi o opinie w pewnych kwestiach, a przyszłe zachowanie robota dostosowuje się do naszych preferencji.

Pojemnik stacji może wystarczyć nawet na 60 minut / Foto: iRobot

Dwa nowe modele w portfolio iRobot - Roomba j7 i Roomba j7+

Firma podkreśla, że nowe oprogramowanie iRobot Genius 3.0 Home Intelligence pozwala na dostosowanie się do rozkładu dnia właściciela, zawiera inteligentne wspomaganie tworzenia map i propozycje nazw pomieszczeń, a także może trafnie oszacować czas potrzebny do sprzątania. Udoskonalone rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji zauważalnie usprawnia codzienną współpracę z robotem sprzątającym.Nowe modele iRobot Roomba j7 i j7+ jeszcze lepiej wykrywają otaczającą je przestrzeń. Mogą aktywnie reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym np. omijać upuszczony przedmiot czy zwalniać zbliżając się do ściany. Algorytmy i interakcja z użytkownikiem pozwalają na coraz lepsze sprzątanie po każdym kolejnym przebiegu. Nowe iRoboty Roomba mające tylko jeden przycisk, więcej nie potrzeba do działania i sterowania. Potrafią nawet "uwzględnić pory, w których może być potrzebne częstsze odkurzanie - na przykład okresy linienia zwierząt czy sezony alergiczne."