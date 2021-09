Wysokiej jakości mikrofon NZXT Capsule USB dla oraz wysięgnik Boom Arm

Postaw na świetny dźwięk bez zakłóceń z mikrofonem NZXT Capsule

Jeśli nagrywacie lub na żywo stremujecie wideo na YouTube, Twitchu czy w innym serwisie, to ważną kwestią jest jakość dźwięku. Oczywiście audio z gier będzie bezpośrednio wstawione do materiału z karty dźwiękowej komputera, ale nasze komentarze wymagają dobrego mikrofonu. Innymi odbiorcami nowego sprzętu NZXT mogą być twórcy podcastów czy po prostu gracze chcący komunikować się głosowo z innymi ludźmi w drużynie.Firma projektując kardioidalny mikrofon NZXT Capsule skupiła się na zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku i minimalizacji zakłóceń z tła. I to prosto z pudełka bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Po prostu wpinamy kabel USB z NZXT Capsule i po szybkiej automatycznej instalacji sterowników przez system operacyjny, wszystko już działa.